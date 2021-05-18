50-річна Наомі Кемпбелл стала мамою: перше фото малюка

Наомі Кемпбелл ніколи не перестане дивувати. Модель, яка намагається останнім часом тримати особисте життя в строгому секреті, приголомшила новиною - вона вперше стала мамою.
У пості щаслива матуся розповіла про подію.
Наомі Кемпбелл, яка відзначила цього року 50-річчя, опублікувала миле фото, на якому видно тільки її руку і крихітні ніжки немовляти.
"Прекрасне маленьке створіння вибрало мене в якості своєї мами. Я пишаюся, що ця маленька душа з'явилася в моєму житті, і у мене немає слів, щоб описати той зв'язок довжиною в життя, який ми тепер поділяємо з тобою, мій ангел. Немає любові сильніше", - написала Наомі.
Варто відзначити, що близько року тому супермодель проговорилася про таку можливість. Вона натякнула, що розглядає варіант материнства. Правда, додала, що не збирається жертвувати кар'єрою заради дітей. "Подивимося, що мені пошле Всесвіт", - говорила вона.
Новина справила на фанатів належний ефект: вони засипали зірку привітаннями і зворушливими емодзі. Що ж, приєднуємося!
У недавньому інтерв'ю модель також розповіла багато подробиць власного життя. Включаючи свій перевірений секрет молодості.