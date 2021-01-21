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51-річна Дженніфер Лопес вразила розкішним зовнішнім виглядом і молодістю на фото крупним планом

Новость на русском → США, Четвер 21 січня 2021 19:18
51-річна Дженніфер Лопес вразила розкішним зовнішнім виглядом і молодістю на фото крупним планом Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Вчора, 20 січня, у Вашингтоні відбулася інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. На честь цієї події було влаштовано справжнє шоу, де виступили багато знаменитостей, включаючи Дженніфер Лопес. Співачка просто підірвала мережу яскравим виходом в білосніжному костюмі.

Зірка виглядала так розкішно, що досі потік компліментів не вщухає. Втім, вона сама прагне підкинути нову тему для обговорення, показуючи все нові знімки з події. Цього разу Дженніфер показала свій образ поблизу і висловила подяку майстрам, які його створювали.

51-річна Дженніфер Лопес вразила розкішним зовнішнім виглядом і молодістю на фото крупним планом51-річна Дженніфер Лопес вразила розкішним зовнішнім виглядом і молодістю на фото крупним планом51-річна Дженніфер Лопес вразила розкішним зовнішнім виглядом і молодістю на фото крупним планомДженніфер Лопес підкорила мережу (фото: instagram.com/jlo)

"Велике спасибі моїй #GlamFam!!!! Я так вас люблю!!! Спасибі за те, що були зі мною і для мене, від невеликих особистих подій до найяскравіших моментів #Inauguration2021", - написала вона і зазначила всіх причетних.

Фото у черговому стильному образі total white викликали справжній фурор серед її послідовників в мережі. Фанати не можуть намилуватися сяючою шкірою Джей Ло, її спокусливою фігурою, а також умінням виглядати настільки досконало. "Ти просто королева", "Досконала", "Чорт, ти божественна", "Ти виглядала чудово", "Прекрасна, чудова, вау", "Королева! Я люблю тебе дуже сильно", "Я пишаюся тобою", "Найкраща", "Я гордий бути твоїм фаном", - не можуть стримувати емоцій фоловери.

Нагадаємо, крім Лопес, на церемонії виступили Леді Гага, Кеті Перрі та інші зірки.

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