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52-річна Дженніфер Лопес підкорила молодим зовнішнім виглядом: хіба можна бути такою красивою?

Новость на русском →
США, П'ятниця 17 вересня 2021 21:21
52-річна Дженніфер Лопес підкорила молодим зовнішнім виглядом: хіба можна бути такою красивою? Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Дженніфер Лопес показала нове фото, і шанувальники не стали мовчати. Фанати впевнені, що співачка - найкрасивіша в світі, а ще знайшла еліксир вічної молодості.

Пост зірка опублікувала в особистому блозі мережі Instagram.

Дженніфер Лопес позує в пишній сукні з корсетом і абстрактним малюнком. Він відмінно підкреслив осину талію, зробивши її візуально ще більш тонкою, а груди - пишними. Але більше фанатів вразило молоде обличчя 52-річної знаменитості - гладка свіжа шкіра, сяючі очі і білосніжна посмішка - і шовковисте волосся.

Дженніфер сміється, дивлячись убік. І виглядає неймовірно щасливою. Як видно, нові відносини діють на її чарівним чином. Фанати засипали свою улюбленицю компліментами і зізналися, що раді бачити її такою задоволеною життям.

52-річна Дженніфер Лопес підкорила молодим зовнішнім виглядом: хіба можна бути такою красивою?

Дженніфер чудово виглядає (фото: instagram.com/jlo)

Раніше Дженніфер Лопес в розкішному образі підкорила Венецію.

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