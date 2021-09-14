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Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки "Оскара" в світі моди

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Нью-Йорк, Вівторок 14 вересня 2021 14:45
Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки "Оскара" в світі моди Met Gala 2021 (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Найбільша модна подія Met Gala в цьому році повернулася, зібравши найяскравіших зірок з усього світу. Пропонуємо помилуватися фантазійними вбраннями знаменитостей і визначити своїх Фаворитів.

Топ найяскравіших образів з червоної килимової доріжки Met Gala 2021.

Цього року тема балу і виставки заявлена наступна: "In America: a lexicon of Fashion! ("В Америці: лексикон моди"). Як пояснив куратор заходу Ендрю Болтон, пандемія істотно змінила фешн-індустрію, і їй просто необхідна підтримка. Тому головну увагу було вирішено приділити локальній американській моді, яка досліджує питання рівності, різноманітності та інклюзивності.

Нагадаємо, зазвичай Met Gala проходить в перший понеділок травня. Минулого року через світову пандемію подію довелося скасувати, а цього року - зрушити дату на більш пізній термін. Проте, її відвідала максимальна кількість зірок першої величини. Милуємося!

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиЕмілі Ратаковскі (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиКайя Гербер (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиІрина Шейк (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиВалентина Сампайо (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиМеган Фокс (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиДженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиЕмілі Блант (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиКендалл Дженнер (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиДжіджі Хадід (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиЛурдес Леон (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиВінні Харлоу (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиРіанна і A$AP Rocky (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиМаргарет Куеллі (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиДжастін і Хейлі Бібер (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиСієнна Міллер (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки &quot;Оскара&quot; в світі модиБіллі Айліш (фото: Getty Images)

Раніше ми писали про топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021.

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