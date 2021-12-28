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56-річна Ассія Ахат зізналася, що стала бабусею: "нічого не зробиш"

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Вівторок 28 грудня 2021 09:38
56-річна Ассія Ахат зізналася, що стала бабусею: "нічого не зробиш" Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка і скрипалька Ассія Ахат вперше розповіла, що вже стала бабусею. Як зізналася 56-річна артистка, у її старшого сина Данила три роки тому народилася дочка Аліса.

Цією інформацією Ассія поділилася в програмі "Світське життя".

За словами Ахат, внучка не називає її бабусею.

"У мого старшого сина є дочка, її звуть Аліса, їй три роки. Не забороняю називати себе бабусею, але якось так повелося, що дівчинка називає мене Ассія", - зазначила артистка.

Скрипалька розповіла, як ставиться до того, що у свої 56 перебуває у статусі бабусі. Ассія зізналася, що спочатку трохи переживала, але тепер прийняла це, адже і сама рано зробила свою маму бабусею.

"Безумовно, я не буду кривити душею, звичайно я думаю про вік, десь є якесь хвилювання. Але ось в цьому році я заспокоїлася з цим. Я зрозуміла, що нічого не зробиш. Я свою маму зробила бабусею в 38 років. У кожному поколінні в родині у нас бабусями стають дуже рано", - поділилася Ахат.

56-річна Ассія Ахат зізналася, що стала бабусею: &quot;нічого не зробиш&quot;

Ассія Ахат розповіла про свій статус молодої бабусі (фото: instagram.com/ahhattassia)

Зірка додала, що завжди мріяла про дочку, тому тепер активно балує свою внучку. Співачка розповіла, що настільки сильно мріяла про дівчинку, що навіть зверталася до астрологів. Однак в результаті у неї народився другий син - Філіп.

"Ми дійсно хотіли дівчинку, коли ми планували дитину, ми два роки зверталися до астрологів. Нам астролог сказав: "Слухай все. Ось зараз немає якихось затемнень, якихось негараздів, починайте". І ми з ходу, раз і все, і вийшов Філіпуся", - зізналася Ассія.

Нагадаємо, раніше Ассія Ахат згадала, як заробляла на вулиці.

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