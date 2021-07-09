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58-річна Демі Мур підкорила підтягнутим тілом в купальнику

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США, П'ятниця 09 липня 2021 22:33
58-річна Демі Мур підкорила підтягнутим тілом в купальнику Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: RBC.UA

Демі Мур знялася в кампейні бренду купальників Andie Swim в компанії дорослих дочок: 32-річної Румер, 29-річної Скаут і 27-річної Таллули. Фотосесія вийшла неймовірно гарячою!

Актриса, якій в цьому році виповниться 59 років, виглядає приголомшливо. Що відзначили численні фоловери Демі на її сторінці в мережі Instagram.

Демі Мур приміряла кілька купальників, які підкреслили підтягнуте тіло актриси і її квітучий зовнішній вигляд. Сама вона написала довгий пост, присвячений співпраці з брендом. А також любові до своїх дочок.

58-річна Демі Мур підкорила підтягнутим тілом в купальнику58-річна Демі Мур підкорила підтягнутим тілом в купальнику58-річна Демі Мур підкорила підтягнутим тілом в купальнику58-річна Демі Мур підкорила підтягнутим тілом в купальнику58-річна Демі Мур підкорила підтягнутим тілом в купальнику

Демі Мур з дочками (фото: instagram.com/demimoore)

"За останній рік зв'язок став важливішим, ніж будь-коли. Я була прихильником @AndieSwim з самого початку в якості інвестора, і зараз, як ніколи раніше, я рада приєднатися до них і вітати літо свободи і єднання... Для мене було важливо залучити моїх дочок до цієї кампанії, і я сподіваюся, що інші скористаються можливостями у своєму житті, щоб створити значущі зв'язки і святкувати кожну мить з людьми, яких вони люблять", - написала вона.

"Andie Swim - бренд для різних поколінь, тому я була дуже рада, коли Демі запропонувала знятися з її дочками. Це ідеально відображає концепцію бренду, плюс до всього це перший раз, коли Демі бере участь в одній рекламній кампанії разом з усіма дівчатками", - прокоментувала участь знаменитої сім'ї генеральний директор Andie Swim Мелані Тревіс.

Нагадаємо, нещодавно Демі розповіла світу радісну новину: їх з Брюсом Уіллісом молодша дочка Таллула виходить заміж.

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