58-річна Демі Мур підкорила підтягнутим тілом в купальнику

Актриса, якій в цьому році виповниться 59 років, виглядає приголомшливо. Що відзначили численні фоловери Демі на її сторінці в мережі Instagram .

Демі Мур приміряла кілька купальників, які підкреслили підтягнуте тіло актриси і її квітучий зовнішній вигляд. Сама вона написала довгий пост, присвячений співпраці з брендом. А також любові до своїх дочок.

Демі Мур з дочками (фото: instagram.com/demimoore)

"За останній рік зв'язок став важливішим, ніж будь-коли. Я була прихильником @AndieSwim з самого початку в якості інвестора, і зараз, як ніколи раніше, я рада приєднатися до них і вітати літо свободи і єднання... Для мене було важливо залучити моїх дочок до цієї кампанії, і я сподіваюся, що інші скористаються можливостями у своєму житті, щоб створити значущі зв'язки і святкувати кожну мить з людьми, яких вони люблять", - написала вона.

"Andie Swim - бренд для різних поколінь, тому я була дуже рада, коли Демі запропонувала знятися з її дочками. Це ідеально відображає концепцію бренду, плюс до всього це перший раз, коли Демі бере участь в одній рекламній кампанії разом з усіма дівчатками", - прокоментувала участь знаменитої сім'ї генеральний директор Andie Swim Мелані Тревіс.