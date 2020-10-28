62-річна Мадонна розбурхала мережу жарким фото з 26-річним бойфрендом

Мадонна – одна з найбільш скандальних особистостей у світі шоу-бізнесу – знову змусила говорити про себе любовними пригодами. Співачка запостила серію кадрів, на яких постала в провокаційному вбранні і в компанії молодого бойфренда. Хлопець притискає їїдо сітки, обіймаючи ззаду, і цілує. Настільки жаркі фото – напевно кадри з нового кліпу. Тим не менш, вони викликали справжній фурор серед фоловерів зірки.

Мадонна на нових фото (фото: instagram.com/madonna)

"Чому такі фото викладає вона, а соромно мені?", "Я в шоці", "Нічого не можу з собою вдіяти, але я не вірю в щирість хлопця", "Невже ніхто не пояснить їй, що чому цей бойфренд взагалі з нею?", - дивуються фанати.

Нагадаємо, про роман Мадонни і танцюриста з її команди Ахламаліка Уільямса заговорили ще рік тому. За повідомленнями західних ЗМІ, закохані навіть встигли відвідати батьків хлопця. Ті, потрібно відзначити, були дуже раді такій нареченій і нітрохи не зніяковіли через величезну різницю у віці. Виданню Mirror вони розповіли: "Вона сказала нам, що дуже любить його і що нам нема про що турбуватися, адже вона сама буде про нього піклуватися". Нібито Мадонна навіть пообіцяла батькам хлопця, що роман обов'язково закінчиться весіллям.

Нагадаємо, раніше співачка шокувала мережу зміненим зовнішнім виглядом. Шанувальники не впізнавали зірку і припустили, що вона перестаралася з пластикою.