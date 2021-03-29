RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

62-річна Мадонна підірвала мережу провокаційними фото в напівоголеному вигляді

Автор: Lite

Мадонна продовжує доводити, що вік сексуальності не перешкода. 62-річна співачка опублікувала серію гарячих знімків, викликавши в мережі хвилю найрізноманитніших реакцій. Все, як вона любить.

Провокаційні фото епатажна зірка опублікувала у своєму блозі мережі Instagram.

Мадонна, якій влітку виповниться 63, позує у відвертій білизні: бюстгальтер, який ледь вміщає пишні форми знаменитості, а також мереживні сліпи. Доповнили лук панчохи, масивне кольє, а також кепі від українського дизайнера Руслана Багінського.

Мадонна на нових провокаційних фото (фото: instagram.com/madonna)

Королева поп-сцени приймає вельми відверті пози, сидячи на кріслі, а також лежачи.

"А тепер час для рефлексії... Мадам", - написала зірка. У відповідь вона почула масу приємних слів від колег і численних друзів з шоу-бізнесу, а також шанувальників.

Звичайно, знайшлися й ті, хто був шокований такою відвертістю Мадонни, яка дозволяє собі подібне в своєму шанобливому віці. "Так дивно, що коли знаменитості старіють, вони починають так чинити", - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що співачка показала масу романтичних фото зі своїм молодим коханцем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мадоннапевец
Читайте також
Вона в небезпеці? Брітні Спірс налякала фанатів серією тривожних постів з "кодовим словом"
TAYANNA приголомшила зізнанням: "я вагітна і в мене буде донька Ніколь"
Прогноз погоди