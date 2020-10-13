7 варіантів подарунків на День захисника України від Лілії Ребрик

Що подарувати на День захисника України 14 жовтня? Цим питанням напередодні свята задаються багато людей. Але як це зробити оригінально? І кого взагалі слід вітати в цей день?

Безумовно, в першу чергу, потрібно привітати тих, хто захищає нашу країну в боях на Донбасі. Але також не можна забувати про всіх, хто захищає наше життя і спокій в тилу, вважає ведуча програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" та акторка Лілія Ребрик.

Тому Лілія і поділилася з читачами РБК-Україна варіантами подарунків, які точно порадують вашого коханого.

Теплий аксесуар

Все-таки справа йде до зими, так що зараз саме час утеплитися. Порадуйте коханого затишним шарфом, стильною шапкою або якісними рукавичками. Ці аксесуари зігріють його в морозний день.

Парфум або будь-який доглядовий засіб

Існує думка, що справжньому чоловікові не потрібні всі ці баночки. Але навряд чи ваша половинка любить, коли лице обвітрюється на морозі, а волосся стирчить в різні боки. Парфум – це все-таки досить дорогий подарунок, а ось крем, який захистить шкіру від сухості і лущення, – в самий раз.

Подарунки за інтересами

Напевно ви знаєте, до чого має особливу пристрасть ваша половинка. Любитель активного відпочинку зрадіє новому спортивному спорядженню, цінитель хорошого алкоголю – пляшці колекційного напою, а кіноман – затишному вечору за переглядом улюбленого фільму.

Гаджет

Чоловіки люблять стежити за новинками техніки. Благо, зараз вони з'являються мало не щодня. Напевно ваш коханий теж придивлявся до чогось цікавенького. Це може бути стильний фітнес-трекер, бездротова колонка або чохол для телефону з можливістю підзарядки. Варіантів дуже багато!

Яскраве враження

Поїздка в інше місто, картинг, політ в аеротрубі або майстер-клас з приготування стейків – виберіть варіант, який точно вразить вашого чоловіка і залишить найтепліші спогади.

Відпочинок в компанії друзів

Всім нам інколи потрібно побути окремо – хоча б аби більше скучити! Тому сміливо відправляйте коханого на рибалку з друзями або перегляд матчу улюбленої команди. Він це оцінить.

День тільки вдвох

З друзями ми розібралися, але треба приділити час один одному. Попросіть бабусь і дідусів посидіти з дітьми, а самі вирушайте на романтичний уїкенд або просто влаштуйте вечерю вдома. Адже щоб усамітнитися, не обов'язково їхати далеко.

Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми (фото: прес-служба каналу "Україна")

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