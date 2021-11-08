8 загиблих: улюблений Кайлі Дженнер потрапив у гучний скандал - подробиці

"Я абсолютно спустошений тим, що сталося минулої ночі. Мої молитви звернені до сімей загиблих і всіх тих, хто постраждав від того, що сталося на фестивалі Astroworld", - сказав Скотт.

Тревіс Скотт (фото: instagram.com/travisscott)

Один з постраждалих не задовольнився вибаченнями і подав на Скотта до суду. Чоловік на ім'я Манель Соуза звинуватив Скотта у сприянні насильству і хоче домогтися в суді відшкодування збитку в розмірі не менше 1 000 000 доларів. А також він просить видати тимчасовий заборонний судовий наказ, щоб запобігти знищенню доказів. У судових документах він у всіх деталях описав вечір. За його словами, фанати проривалися до сцени, зламавши огорожу. У той же час організатори не вжили жодних заходів, незважаючи на велику загрозу здоров'ю людей, і продовжили шоу.

Музикант з сім'єю (фото: instagram.com/kyliejenner)