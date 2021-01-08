90-річний Чапкіс з "Феофанії" розповів про свій стан: ізольований від усіх

Григорій Чапкіс знову потрапив до лікарні з двобічною пневмонією. Але танцівник знайшов у собі сили і сам розповів про стан свого здоров'я.

У коментарі виданню "Гордон" суддя "Танців з зірками" зізнався, що запалення легенів триває, але почувається він задовільно.

За словами Чапкіса, у перших числах січня його виписали з 12-ї міської лікарні. При цьому він повинен був продовжувати лікування вдома під наглядом лікаря поліклініки.

"Коли я пішов туди оформлятися, лікарі переглянули мою справу і сказали, що запалення легенів триває і мене необхідно негайно шпиталізувати. Так я втретє потрапив до лікарні. Тепер лежу у "Феофанії" у третьому корпусі. Лежу один у палаті, ізольований від усіх", - сказав Чапкіс, але додав, що "коронавірусу немає", адже тест на COVID-19 дав негативний результат.

"Температура, пульс, тиск у нормі. А ось легені бешкетують. Увесь час напихають мене ліками. Уже сидіти немає на чому - стільки уколів мені роблять. Апетиту немає, води треба пити багато, а я не хочу. Це моя проблема. Я вдячний усім, хто про мене піклується, пам'ятає", - додав легендарний танцівник.

Чапкіс зауважив, що на цій землі його тримають лише дзвінки друзів і знайомих.

"Це найкращі ліки. Мене в найважчу хвилину підтримав ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк. Я всім такий вдячний! Скільки я тут лежатиму, не знаю", - сказав Чапкіс.

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