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Абсолютно даремні зусилля: продюсер Полякової прокоментував скандал з Кароль

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 16:27
Абсолютно даремні зусилля: продюсер Полякової прокоментував скандал з Кароль Скандал з Тіною Кароль и Олею Поляковою (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Lite

Український продюсер Михайло Ясинкий, який працює з Олею Поляковою та іншими популярними артистами висловився про гучний скандал своєї підопічної з Тіною Кароль. "Королева ночі" некоректно висловилася в бік колеги, що спровокувало конфлікт. Тіна, в свою чергу, вирішила використати ситуацію на свою користь і зробила з неї промо нової роботи "Скандал", що стала хітом. Михайло прокоментував дії Кароль і дав їм оцінку.

Продюсер поділився своєю думкою в програмі "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс Фм".

Ясинський вважає, що найкращою реакцією Тіни було б повне ігнорування того, що сталося.

"Це були абсолютно непотрібні зусилля, що створили більше токсичності навколо образу, який повинен знаходитися в стороні від подібних речей, від подібних енергій. Тут якби не було жодної реакції на це, була б взагалі ідеальна ситуація. А навіщо розмови, якщо пісня класна? Коли класна пісня, не потрібні ніякі розмови", - дав свою оцінку конфлікту двох співак Ясинський.

Продюсер Олі Полякової висловився про скандал з Тіною Кароль

Він також розповів, як зробити артиста топовим і створити зірок з музичного бізнесу.

"У нас є унікальна можливість. Поки ми трошки ізольовані, треба зібратися, створити правила і домовитися і виробити систему вирощування зірок, потрібно виховувати також і менеджерів", - вказав на вирішення проблем українського шоу-бізнесу Михайло.

Нагадаємо, що на початку березня в ефірі пародійного шоу "Ліпсінк Батл" Тіна і Оля вперше зустрілися на публіці після гучного конфлікту.

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