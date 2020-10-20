Активно працюємо над цим: знаменита телеведуча зізналася, що хоче дітей

Соломія Вітвіцька, знаменита ведуча ТСН, зробила ряд відвертих зізнань: про дітей і про те, як популярність ледь не вартувала їй особистого щастя. Так, у програмі ЖВЛ на 1+1, ведуча прокоментувала питання, яке часто задають: коли у неї і чоловіка з'явиться первісток.

З Владом Кочатковим вони познайомилися на одному з робочих корпоративів 8 років тому, а через рік одружилися. Соломії зараз 40 років, а Влад молодший за неї на вісім років.

"Це справа особисто кожного. Не скажу, що я childfree. Ми не ходимо по лікарях або знахарях. В обох зі здоров'ям все в порядку. Все, що можу сказати - ми над цим активно працюємо", - відповідає дівчина.

Владислав Кочатков і Соломія Вітвіцька (фото: прес-служба)

А ось Влад зізнався, що бути в тіні популярної дружини амбітному чоловікові дуже важко.

"Як би я це спочатку не казав, що мене це не хвилює. Я зараз, через вісім років можу сказати, що перебувати в тіні дружини амбітному чоловікові це дуже важко", - заявив Влад.

Попри те, що у Соломії і Влада своїх дітей немає, вона багатодітна хрещена мама. Адже у неї аж семеро хрещеників! Серед них: дочка двоюрідного брата Северина маленька Ніколь, дочка ветерана Настя - з яким ведуча познайомилася на фронті - і син Іван української співачки і подруги Соломії Світлани Тарабарової.

Соломія Вітвіцька з похресниками (фото: прес-служба)

Вітвіцька вже понад 10 років успішно піднімається по сходах телевізійної кар'єри, активно займається підтримкою соціальних та благодійних проектів. Зокрема, є куратором проекту Переможці, присвяченого ветеранам-переможцям і паралімпійцям, які втратили кінцівки, але не втратили сили духа!

"В 2014-2015 роках з понеділка по п'ятницю я вела ТСН, а в суботу - неділю їздила на передову з артистами, з волонтерами і ми там намагалися підбадьорити хлопців, допомогти", - розповідає Соломія.

Незважаючи на активний спосіб життя, постійні зйомки, благодійні акції, Соломія зізнається, що постійно проходить проби в телевізійній сфері, адже зупинятися на досягнутому не збирається.

Соломія Вітвіцька розповіла про особисте життя (відео: ЖВЛ)

Раніше ми писали, що колега Соломії Вітвіцької Алла Мазур розповіла, як дізналася про страшний діагноз.