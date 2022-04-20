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Алан Бадоєв покаявся за те, що "стирав кордони з Росією"

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)
Автор: Дмитрий Войналович

Алан Бадоєв, який до повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну часто працював з російськими зірками, покаявся за те, що своєю діяльністю певним чином "стирав кордони" між країнами.

Таку заяву іменитий режисер зробив у програмі "Сніданок з 1+1".

Алан Бадоєв і Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Сьогодні ж Бадоєв розуміє безвідповідальність своїх дій.

"Я один з тих людей, який робив все, щоб розмазати між Україною та Росією кордони. Це було несвідомо, у мене був місяць і я багато розмірковував. Розумію, що і я, і Макс (Барських - ред.), ми розмазували кордони між країнами нашою творчістю", - сказав режисер.

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

Алан погоджується, що він "був одним з тих, хто максимально демонстрував "дружбу народів" і допомагав створити загальну творчу подушку".

"І сьогодні я розумію, наскільки це жахливо і безвідповідально", - поділився продюсер.

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

Зараз Бадоєв не хочу мати нічого спільного з росіянами. А по закінченню війни, за словами режисера, потрібно реалізувати побудову "невидимої культурної стіни" з РФ.

"У нас глибока своя культура. Нам необхідно підняти увесь наш культурний фонд… Щоб ніхто і ніколи не зміг сказати: "Ви такі самі, як і ми" або "А у вас немає своєї історії". Нам необхідно створити цей кордон!" - пояснив режисер і додав, що після війни кожен український артист "знайде для себе нові сенси та зрозуміє, що він хоче робити в своїй новій країні, яка після усіх подій стане іншою".

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Алан Бадоєв