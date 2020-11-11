Олена Шоптенко показала вже великого синочка і розсмішила мережу історією про нього

Олена Шоптенко нещодавно засмутила своїх фанатів, попрощавшись з шоу "Танці з зірками 2020", більше того: хореограф заявила, що це був останній сезон танців для неї. На щастя, зірка активно веде свій мікроблог, так що у шанувальників Олени є куди заглянути, якщо вони за нею засумують.

Шоптенко радує в Instagram новими фотосесіями, анонсами проектів і навіть іноді показує "фрагменти" особистого життя. Так в цей раз Олена розсмішила фанатів веселою історією про перші слова свого синочка. Олексій, так звати хлопця, виявляється, не в захваті від яскравого макіяжу мами. Шоптенко показала рідкісні знімки з сином і зізналася, що раніше при погляді на неї він вимовляв слово "мити".

Син Олени Шоптенко - поціновувач натуральної краси (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

"Одне з перших слів, що сказав мій син, було слово "мити". Не дивно, звичайно, враховуючи, скільки разів на день ми миємо руки. Але смішить мене інше. Кожен раз, коли я вся така красива, з яскравим макіяжем, повертаюся додому зі зйомок або виступів, він дивиться на моє обличчя і перше, що я чую від сина: "Мама, мити". Доводиться йти і разом змивати макіяж. І ось я тепер не знаю - це йому подобається природна жіноча краса або я просто невдало нафарбувалася?", - сміється Олена.

"Це так мило", "Тому що у вас - природна краса", "Крута історія", "Красиві", - висловили свою думку фоловерів.

Нагадаємо, що раніше Олена показала, як вона виглядає в звичайному житті поза сценою, без нарядів, укладок і яскравого макіяжу. На зворушливому ніжному селфі у в'язаному білому светрі і джинсах Олену зовсім не впізнати: фоловери у захваті.