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Олена Шоптенко пішла на побачення з "сином депутата": я не мала уявлення

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П'ятниця 28 травня 2021 17:17
Олена Шоптенко пішла на побачення з "сином депутата": я не мала уявлення Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)
Автор: Lite

Зірковий хореограф Олена Шоптенко розповіла своїм шанувальникам, який найдорожчий подарунок їй доводилося отримувати від шанувальників.

Як дізнався Lite, знаменитість стала гостею програми ImprovLiveShow на Новому каналі, де їй потрібно було взяти участь у швидкому побаченні - Шоптенко вирушила на дейт "з сином депутата".

Після участі в сценці зірка розговорилася і розповіла про схожий випадок в реальному житті.

Олена Шоптенко пішла на побачення з &quot;сином депутата&quot;: я не мала уявлення

Олена Шоптенко розповіла про подарунки від чоловіків (instagram.com/alena_shoptenko/)

- Чоловік поводився так само. Тільки тут сина депутата грав актор, а на тій зустрічі все було по-справжньому, - розповіла зірка. - Майже з перших хвилин він поводився дуже фамільярно. Чіплятися почав взагалі мало не з другого слова. І жартував недоречно, і компліменти були, як то кажуть, "нижче пояса".

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З залицяльником вона більше не бачилася, тому що каже, що їй подобаються чуттєві чоловіки, які вміють здивувати. Наприклад, роблячи подарунки.

- Одного разу я отримала кур'єром дуже дорогий подарунок. Це був брелок ювелірного бренду (не пам'ятаю точно назву) з дорогоцінним каменем, - ділиться хореографиня. - Красивий дуже! Але я не мала уявлення, від кого це. Там не було ні листівки, нічого. Просто прислали. Я досі не знаю, від кого він.

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