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Аліна Гросу звинуватила Ірину Федишин в плагіаті, але та різко відповіла

Автор: Світлана Мащенко

Аліна Гросу викрила Ірину Федишин в плагіаті. Скандал між двома українськими артистками розгорівся через схожість хітів Гросу "Мама" і Федишин "Як я люблю тебе".

Аліна заспівала про маму і зняла кліп ще в 2009 році. На відео тоді засвітилися відомі мами з дітьми. Авторами пісні стали Віталій Куровський і Руслан Квінта.

Гросу досить дипломатично відреагувала на схожість пісень. При цьому обидві співачки претендують на першість у випуску композицій.

"Іноді таке буває. Нот всього сім. Але моя пісня вийшла раніше", - заявила Аліна Гросу на зйомках програми "Музична платформа" на каналі "Україна".

У той же час Ірина Федишин стверджує, що її пісня, автором музики до якої став Михайло Мода, вперше прозвучала на телебаченні ще в 2008 році.

"Треба ще розібратися, хто у кого сплагіатив", - сказала Федишин.

Нижче на двох відео пропонуємо порівняти пісні артисток.

Аліна Гросу "Мама"

Ірина Федишин "Як я люблю тебе"

Раніше ми писали, що Аліна Гросу розповіла про психічний розлад. Співачка вперше зіткнулася з таким досвідом і описала пережите. Нещодавно артистка розлучилася з чоловіком після швидкоплинного шлюбу.

А до цього Гросу неоднозначно висловилася про свій переїзд до Москви і співробітництво з Григорієм Лепсом.

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Новини України Ірина ФедишинАліна Гросу