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Аліну Гросу запідозрили в романі з російським актором (фото і відео)

Автор: Lite

Аліна Гросу не приховує від своїх шанувальників, з ким проводить вільний час. Наприклад, на новорічні канікули у Буковелі вона вирушила з відомим російським актором Романом Полянським.

Аліна поділилася селфі з чоловіком на відпочинку, правда, спочатку шанувальники не впізнали в ньому актора. Та і коли впізнали, спочатку не здивувалися: Роман знімався у кліпах співачки, то ж всі подумали, що знаменитостей пов'язують разом суто робочі стосунки.

Тепер же шанувальники впевнені: у пари - любов. І хоча на короткому відео з Буковелю Аліна і Роман не обнімаються, а просто радо позують на тлі засніженого підйому, шанувальники побачили в цьому щось більше, ніж роботу.

  • З першого кліпу як побачила його, відразу сказала: "Ось він, її справжній наречений!"
  • Ви класна пара
  • Ідеальна пара

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Поки ні Аліна, ні Роман про свої стосунки не розповідають і планами на майбутнє не діляться.

Нагадаємо, обидві знаменитості побували в шлюбах: Роман Полянський був одружений на актрисі Дарині Жулай, Аліна Гросу була одружена з російським бізнесменом.

Після гучного весілля подружжя протрималися разом лише півроку. За словами Аліни, причиною розлучення стала інша жінка. В інтерв'ю відомому виданню вона відверто зізналася, що досі прив'язана до колишнього чоловіка Олександра Комкова.

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