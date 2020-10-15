У Алли Пугачової народилася онучка: перші подробиці

В сім'ї Алли Пугачової відбулося радісне поповнення

Алла Пугачова знову стала бабусею. У племінника Примадонни Владислава та його дружини Гузель народилася дівчинка. Сталося це ще 3 серпня, але про радісну звістку стало відомо лише зараз.

Як повідомляє Telegram-канал "Звездач", це вже друга дитина Влада, а ось первістка - 8-річного Женю у батька забрала Пугачова. Адже племінник довгі роки страждав від пристрасті до наркотиків.

"Дружина Владислава, Гузель говорила, що стане мамою у вересні. Але вона потрапила в реанімацію, пролежала там місяць, і дитина народилася раніше - 3 серпня. Влад через це дуже переживав, але дівчинка народилася здоровою. Її ім'я батьки тримають в секреті. Але ніби як, назвали її теж Женею", - йдеться в повідомленні.

Для племінника Пугачової шлюб з Гузель, бухгалтером з Казані, другий. Вони одружилися влітку 2019-го.

Племінник Пугачової Владислав і його дружина Гузель (фото: irk.kp)

А ось в 2011 році Владислав загримів у реабілітаційний центр. Там він познайомився з двічі судимою за викрадення автомобіля і грабіж Вікторією Фадєєвою. Дівчина була старша за Влада на 10 років, але це не стало перешкодою для весілля і народження сина.

Але навіть це не зупинило пару від зловживання. В результаті за Влада взялася сама Примадонна. Вона оплатила йому лікування в Ізраїлі вартістю близько 10 млн рублів.

З Фадєєвою Влад розлучився, а внучатий племінник Женя залишився жити в сім'ї правої руки Пугачової - її водія Ігоря.

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