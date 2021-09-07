Alyona Alyona розповіла про знайомство з батьками коханого: якось ми зійшлися

Українська реперша Alyona Alyona (Олена Савренкно) вже півроку як знаходиться у відносинах, а нещодавно переїхала жити до коханого. Його обличчя і особистість артистка як і раніше приховує, проте розповіла, що вже знайома з батьками обранця.

Як виявилося, вона зустрілася з ними досить швидко після початку відносин з хлопцем.

"Я з його батьками познайомилася, напевно, ще в 1-й місяць відносин. Так вийшло, що йшов ремонт в його житлі, і вони приїхали допомагати. І там була я, і все. Я навіть їздила недавно писати музику в Запоріжжя, і жила у його батьків. Нормально. Якось ми так зійшлися, все так добре", - розповіла виконавиця.

Також щаслива Alyona Alyona зізналася, що з початку відносин коханий все своє називав їх спільним і для неї це був перший такий досвід.

"Для мене це настільки цікаво, це перший такий досвід, що буквально з початку наших відносин він своє називав нашим. Ось "ти до мене йдеш "- не "до мене", а "до нас". Це твоє. Якісь приходили друзі до нього, я була у нього, він говорив: "так, це тут господиня, у неї запитуйте, де що лежить". Він, можливо, саме цим мене так привернув до себе. Що він настільки довіряє і дозволяє мені робити все, що я хочу. І найголовніше, він мене приймає такою, яка я є. А тепер мені вже хочеться для нього змінюватися, щось робити", - поділилася зірка репу.

Alyona Alyona переїхала до свого хлопця Деніса (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)