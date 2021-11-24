Анастасія Приходько показала обличчя молодшого сина: зворушливі фото з дітьми

Артистка знялася в зворушливій фотосесії зі своїми трьома дітьми і поділилася знімками в Instagram .

На фото Анастасія постала в класичному брючному костюмі коричневого кольору. Волосся вона залишила розпущеним і зробила легкий макіяж.

Зіркова мама мило позувала з дочкою Наною, сином Гордієм і молодшеньким Лукою, ніжно посміхаючись.

Анастасія Приходько знялася в милій фотосесії з дітьми (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Знайомтеся, це Лука. Нашому малюкові через кілька днів буде вже 8 місяців. Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно і багато їсти, а ще грати з сестрою і братом. І передаємо всім вам велиииикий вривіт", - поділилася Приходько.

Розчулені підписники співачки засипали її душевними відгуками і побажаннями в коментарях.