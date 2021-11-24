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Анастасія Приходько показала обличчя молодшого сина: зворушливі фото з дітьми

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Середа 24 листопада 2021 09:38
Анастасія Приходько показала обличчя молодшого сина: зворушливі фото з дітьми Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Анастасія Приходько вперше чітко показала обличчя молодшого сина Луки, якому скоро виповниться 8 місяців.

Артистка знялася в зворушливій фотосесії зі своїми трьома дітьми і поділилася знімками в Instagram.

На фото Анастасія постала в класичному брючному костюмі коричневого кольору. Волосся вона залишила розпущеним і зробила легкий макіяж.

Зіркова мама мило позувала з дочкою Наною, сином Гордієм і молодшеньким Лукою, ніжно посміхаючись.

Анастасія Приходько показала обличчя молодшого сина: зворушливі фото з дітьмиАнастасія Приходько показала обличчя молодшого сина: зворушливі фото з дітьмиАнастасія Приходько показала обличчя молодшого сина: зворушливі фото з дітьми

Анастасія Приходько знялася в милій фотосесії з дітьми (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Знайомтеся, це Лука. Нашому малюкові через кілька днів буде вже 8 місяців. Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно і багато їсти, а ще грати з сестрою і братом. І передаємо всім вам велиииикий вривіт", - поділилася Приходько.

Розчулені підписники співачки засипали її душевними відгуками і побажаннями в коментарях.

  • У Вас чарівні діти і ви шикарна мама
  • Дуже милий малюк, чудові дітки!!
  • І мама красуня, і дітки прекрасні.
  • Які ж гарні діти у найкрасивішої мами! Супер! Фото дуже красиві, образи стильні!
  • Ви дуже класні, щастя і здоров'я вашій родині!!!
  • Янголятко
  • Який гарний пупсик! Красиві діти
  • Який красотунчик
  • Дуже дорослий вираз обличчя у Луки
  • Всі дітки вогонь. Кожен по-своєму прекрасний! Лука - неземний якийсь, дуже красивий!
  • Красиві і щасливі
  • Мені здається, мамина копія!

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько вразила неймовірною схожістю з дочкою Наною.

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Анастасія Приходько
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