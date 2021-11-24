Анастасія Приходько показала обличчя молодшого сина: зворушливі фото з дітьми
Українська співачка Анастасія Приходько вперше чітко показала обличчя молодшого сина Луки, якому скоро виповниться 8 місяців.
Артистка знялася в зворушливій фотосесії зі своїми трьома дітьми і поділилася знімками в Instagram.
На фото Анастасія постала в класичному брючному костюмі коричневого кольору. Волосся вона залишила розпущеним і зробила легкий макіяж.
Зіркова мама мило позувала з дочкою Наною, сином Гордієм і молодшеньким Лукою, ніжно посміхаючись.
Анастасія Приходько знялася в милій фотосесії з дітьми (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Знайомтеся, це Лука. Нашому малюкові через кілька днів буде вже 8 місяців. Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно і багато їсти, а ще грати з сестрою і братом. І передаємо всім вам велиииикий вривіт", - поділилася Приходько.
Розчулені підписники співачки засипали її душевними відгуками і побажаннями в коментарях.
- У Вас чарівні діти і ви шикарна мама
- Дуже милий малюк, чудові дітки!!
- І мама красуня, і дітки прекрасні.
- Які ж гарні діти у найкрасивішої мами! Супер! Фото дуже красиві, образи стильні!
- Ви дуже класні, щастя і здоров'я вашій родині!!!
- Янголятко
- Який гарний пупсик! Красиві діти
- Який красотунчик
- Дуже дорослий вираз обличчя у Луки
- Всі дітки вогонь. Кожен по-своєму прекрасний! Лука - неземний якийсь, дуже красивий!
- Красиві і щасливі
- Мені здається, мамина копія!
Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько вразила неймовірною схожістю з дочкою Наною.