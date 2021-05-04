Анастасія Приходько зізналася, що ніколи не пробачить чоловікові

Багатодітна мама Анастасія Приходько часто спілкується з шанувальниками в мережі і ділиться з ними фото та історіями зі свого життя. Так, співачка вирішила поміркувати про кохання, а також розповіла, що могла б пробачити чоловіку, а що - ніколи.

Анастасія також опублікувала яскраве фото з однієї з попередніх фотосесій. Вона позує в чорному одязі на рожевому тлі, пронизливо дивлячись в об'єктив.

Анастасія Приходько готова пробачити своєму чоловікові зраду (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Виконавиця розповіла, як вона розуміє любов.

"Що таке любов багато хто запитує! У моєму розуміння любов це назавжди! Це всепрощаюче почуття, яке живе вічність. Терпіння! Віра в вас як сім'я, і це більше, ніж емоції... Любов це - чи готовий ти взяти за руку людину і йти з нею по життю... А не тоді, коли "ну, він нудний став", - поділилася Приходько.

Співачка зізналася, що готова пробачити своєму чоловікові зраду або ж фізичне насильство - але тільки один раз.



"Любов це тисячі тисяч питань. Чи пробачу я своєму чоловікові зраду? Так! Чи пробачу я, якщо замахнеться? Так! Чи пробачу я... Так! Але! Один раз! Кожен має право на помилку! На те, щоб зірватися або зробити дурість! Впевнена, зараз в мене полетять камені, але, я дійсно так думаю, хоча багато хто зі мною не погодяться. І я чесна. Багато волають зворотне, що прощати не можна, але терплять абьюзинг постійно. Я не з тих. Я це вже пройшла і знаю наслідки", - заявила артистка.

А ось чого вона ніколи не пробачить - так це насильства над дітьми.



"Що я не ПРОЩПРОБАЧУ ніколи? Діти! Все, що пов'язано з дітьми! В один момент все помре! Немає на світі чоловіка, який заслуговує вибачення після насильства над дитиною! Ні! І ніколи не прощайте...Беріть дитину і йдіть! Я теж йшла з Наною в ніч і в нікуди. Без підтримки. Чомусь в наш час і в наших країнах часто прийнято вважати, що жінка сама винна в тому, що відбувається і це повністю її відповідальність. Але, повірте, ви впораєтеся з цим! Найголовніше, що може бути-це ваші діти!"- зазначила Анастасія.

Вона дала корисну інформацію для тих, хто опинився у важкій ситуації, і закликала берегти себе і дітей.



"Я промоніторила, телефон довіри в Києві: 044-272-15-00 з мобільного і 15-00 зі стаціонарного. Так само в різних районах міста є соціальні антикризові центри. З таким питанням можна звертатися до церкви. Бережіть себе і своїх дітей, я знаю, що багато хто пройшов те, про що навіть згадувати не хочеться, і я міцно обіймаю вас усіх", - підсумувала Приходько.