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Анастасія Приходько вирішила відповісти хейтерам відвертим фото: мені плювати на невдах

Новость на русском → П'ятниця 25 грудня 2020 14:26
Анастасія Приходько вирішила відповісти хейтерам відвертим фото: мені плювати на невдах Анастасія Приходько роздяглася на камеру (фото: instagram.prykhodko.official)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Анастасія Приходько вирішила підвести підсумки 2020 року, а також відповісти всім хейтерам, які її засуджують. Виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram напівоголене фото у ванній. За словами Анастасії, там видно "половинку попи".

Приходько поділилася своїми емоціями про 2020 року.

"Всі плани різко змінилися і життя в цілому. Постійний страх, боязнь невідомого: що буде далі? І я зрозуміла, що тепер жити тут і зараз. Далекосяжних планів не будувати...рівно на один день. І ось грудень... я сиджу і думаю про те, що на березень у мене ті ж плани, що і на 2020! Чи здійсняться вони, я не знаю. Але, я все ж буду чекати закінчення карантину і починати працювати!" - написала Анастасія.

Анастасія Приходько вирішила відповісти хейтерам відвертим фото: мені плювати на невдахАнастасія Приходько підбила підсумки року та відповіла хейтерам (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Також Приходько звернулася до хейтерів і попросила їх зайнятися собою, а не обговорювати чуже життя.

"Коротко резюмую свій підсумок! Це фото, а точніше моя оголена половинка попи, як би натякає: мені плювати на думку хейтерів і невдах, які, можуть тільки виливати свою отруту, обговорюючи чуже життя. Народ, працюйте над собою! Робіть так, як вважаєте зі своїм життям, розгрібати свої завали. І буде вам щастя в новому 2021!" - резюмувала співачка.

В коментарях співачці написали, що фото вийшло яскраве і "вогняне".

  • Настюш! Бездоганно! Прекрасна!.
  • Прекрасне фото.
  • Ти - прекрасна.
  • Улюблене фото цього року.
  • Вода аж біла від пелюсток!
  • Чарівне фото!

Як ми писали раніше, співачка Анастасія Приходько викликала поліцію для дев'ятирічної дочки Нанни. Артистка каже, що "копи" пояснили дівчинці, що світ "не складається з рожевих поні, тіктока, і фіалок!"

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