Анастасія Приходько вирішила відповісти хейтерам відвертим фото: мені плювати на невдах

Українська співачка Анастасія Приходько вирішила підвести підсумки 2020 року, а також відповісти всім хейтерам, які її засуджують. Виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram напівоголене фото у ванній. За словами Анастасії, там видно "половинку попи".

Приходько поділилася своїми емоціями про 2020 року.

"Всі плани різко змінилися і життя в цілому. Постійний страх, боязнь невідомого: що буде далі? І я зрозуміла, що тепер жити тут і зараз. Далекосяжних планів не будувати...рівно на один день. І ось грудень... я сиджу і думаю про те, що на березень у мене ті ж плани, що і на 2020! Чи здійсняться вони, я не знаю. Але, я все ж буду чекати закінчення карантину і починати працювати!" - написала Анастасія.

Анастасія Приходько підбила підсумки року та відповіла хейтерам (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Також Приходько звернулася до хейтерів і попросила їх зайнятися собою, а не обговорювати чуже життя.

"Коротко резюмую свій підсумок! Це фото, а точніше моя оголена половинка попи, як би натякає: мені плювати на думку хейтерів і невдах, які, можуть тільки виливати свою отруту, обговорюючи чуже життя. Народ, працюйте над собою! Робіть так, як вважаєте зі своїм життям, розгрібати свої завали. І буде вам щастя в новому 2021!" - резюмувала співачка.

В коментарях співачці написали, що фото вийшло яскраве і "вогняне".

Настюш! Бездоганно! Прекрасна!.

Прекрасне фото.

Ти - прекрасна.

Улюблене фото цього року.

Вода аж біла від пелюсток!

Чарівне фото!

Як ми писали раніше, співачка Анастасія Приходько викликала поліцію для дев'ятирічної дочки Нанни. Артистка каже, що "копи" пояснили дівчинці, що світ "не складається з рожевих поні, тіктока, і фіалок!"