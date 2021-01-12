Андрій Данилко "засвітився" в Росії на дні народження відомого ведучого: раздобрів!

Український актор і суддя "Х-Фактора" Андрій Данилко вже не дає концертів у своєму амплуа Вєрки Сердючки, але до друзів у Росію їздити не припинив. Так, українець вирушив до Москви привітати з днем народження відомого російського шоумена Андрія Малахова. Йому виповнилося 49 років.
Так, випускник російської "Фабрика зірок-6" Прохор Шаляпін у себе на сторінці Instagram опублікував фото з Андрієм Малаховим і Андрієм Данилком.
"А на цьому фото могло бути цілих три Андрія. З Днем Народження, Андрій. Високих рейтингів, міцного здоров'я і неймовірного особистого щастя! Завдяки тобі і твоїй мегаталановитій і професійній команді мені завжди є що згадати", - підписав знімок Шаляпін.
В коментарях до фото деякі користувачі звернули увагу на те, що Данилко знаходиться без взуття, тобто босий.
Як ми раніше писали, промоутер назвав причину, чому Вєрка Сердючка не виступає в Росії.