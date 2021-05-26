Анджеліна Джолі і пластика: що змінювала в собі актриса заради ідеальної зовнішності

Анджеліна Джолі вже десятки років поспіль вважається еталоном жіночої краси. Актриса стверджує, що її зовнішність виключно натуральна. Але шанувальники не раз помічали зміни в зовнішності зірки.

Експерти в області жіночої краси вирішили з'ясувати, чи зверталася актриса до хірургів. Для цього пластичний хірург разом з фотографом порівняли кілька фото зірки різних років.

Анджеліна Джолі в шкільні роки (прес-служба каналу "Україна")

"Якщо дивитися на фото молодої Анджеліни Джолі і те, яке було зроблено через 10-15 років, бачимо деякі зміни. Тому можу стверджувати, що вже тоді були втручання. Незважаючи на нерви і спалахи на червоній доріжці "Оскара", у неї на лобі немає жодної зморшки - він просто ідеальний. Так бути не може - це підтверджує те, що вже тоді були уколи ботулотоксину, які зменшують скорочення м'язів на обличчі, тим самим забираючи зайву міміку, зайві зморшки", - зазначив пластичний хірург Андрій Якобчук.

Хірург не знайшов у Анджеліни зморшок на лобі і здивувався (прес-служба каналу "Україна")

Більш того, за словами експерта, вже тоді актриса почала робити ін'єкції в губи. А ось чи робила голлівудська зірка ринопластику - питання. Думки експертів розділилися, адже ракурси і освітлення на фото можуть давати різні ефекти.

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"Мені здається, Анджеліна зробила ніс. Хоча сама актриса заперечує це. Але якщо подивитися на фото в молодості і зараз, побачимо чималі зміни. Раніше він був з горбинкою, яка виступала трохи в сторону. Зараз він абсолютно рівний. Я міг би припустити, що це різні ракурси, але зірка завжди знає, як правильно встати в кадр, куди повернутися", - коментує фотограф.

Зовнішністю актриси захоплюється весь світ (фото: instagram.com/angelinajolie_offiicial)

Однак хірург звернув увагу на інші, не менш істотні зміни в зовнішності Джолі.

"Я можу точно сказати, що у неї є пластика нижньої третини: її підборіддя змінився, кути нижньої щелепи стали абсолютно іншими. Їй 100% встановили імплантат нижньої щелепи"", - розповів Андрій Якобчук.

Вердикт експертів такий: Анджеліна Джолі зробила кілька вдалих хірургічних втручань, які тільки підкреслили її красу, і продовжує підтримувати свою зовнішність косметологічними процедурами.

"Якби вона не пішла на ці втручання, то трикутник молодості потроху перетворювався б на трикутник старості. З'являлися б брилі, носогубні складки, і вона б виглядала трохи старше своїх років. Крім того, якби вона не колола ботулотоксин, то звичайно, мімічних зморшок було б набагато більше, що також додавало б якихось 5-7 років зверху. Я думаю, вона б точно виглядала на 10 років старше", - зазначив пластичний хірург.