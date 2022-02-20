"Ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма вагітна третьою дитиною

Знаменита бразильська супермодель Адріана Ліма готується стати багатодітною мамою. Вона вагітна третьою дитиною. Для екс-"ангела" Victoria's Secret це буде перший спільний малюк з її бойфрендом-продюсером.

У Адріани також є дві дочки, 12-річна Валентина і 9-річна Сієнна, які народилися в попередньому шлюбі зірки з сербським баскетболістом Марко Яричем.

Свого нового коханого Андре Леммерса супермодель представила світу у вересні минулого року. Пара разом з'явилася на червоній доріжці другого дня 78-го Венеціанського кінофестивалю. Про чоловіка практично нічого не відомо. Крім того, що він займається продюсуванням в Голлівуді.

Повідомити радісну новину Ліма вирішила оригінально – зірка запостила ролик в TikTok, в якому показала позитивний тест на вагітність і повідомила це своєму коханому. 40-річна Ліма додала, що дитина повинна з'явитися на світ цієї осені. А стать дитини розкривати не стала.

Адріана Ліма з дочками (фото: instagram.com/adrianalima)