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"Ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма вагітна третьою дитиною

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Неділя 20 лютого 2022 11:58
"Ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма вагітна третьою дитиною Адріана Ліма вагітна (фото: instagram.com/adrianalima)
Автор: RBC.UA

Знаменита бразильська супермодель Адріана Ліма готується стати багатодітною мамою. Вона вагітна третьою дитиною. Для екс-"ангела" Victoria's Secret це буде перший спільний малюк з її бойфрендом-продюсером.

У Адріани також є дві дочки, 12-річна Валентина і 9-річна Сієнна, які народилися в попередньому шлюбі зірки з сербським баскетболістом Марко Яричем.

Свого нового коханого Андре Леммерса супермодель представила світу у вересні минулого року. Пара разом з'явилася на червоній доріжці другого дня 78-го Венеціанського кінофестивалю. Про чоловіка практично нічого не відомо. Крім того, що він займається продюсуванням в Голлівуді.

Повідомити радісну новину Ліма вирішила оригінально – зірка запостила ролик в TikTok, в якому показала позитивний тест на вагітність і повідомила це своєму коханому. 40-річна Ліма додала, що дитина повинна з'явитися на світ цієї осені. А стать дитини розкривати не стала.

&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Адріана Ліма вагітна третьою дитиною&quot;Ангел&quot; Victoria's Secret Адріана Ліма вагітна третьою дитиною

Адріана Ліма з дочками (фото: instagram.com/adrianalima)

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