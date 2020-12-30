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Ані Лорак поділилася зворушливим фото з загиблим на війні братом

Новость на русском → Середа 30 грудня 2020 10:47
Ані Лорак поділилася зворушливим фото з загиблим на війні братом Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)
Автор: Світлана Мащенко

Ані Лорак поділилася фото з братами біля новорічної ялинки. На знімку зовсім маленька Кароліна позує з двома з трьох братів - Сергієм та Ігорем. Старший Сергій загинув на війні в Афганістані, коли майбутній співачці було всього 9 років.

"Новий рік мого дитинства! Мої братики завжди були моїм захистом. Одна банда, одна сім'я!" - підписала архівний кадр Ані Лорак в Instagram.

Як відомо, у Кароліни всього три брата - старші Сергій та Ігор і молодший на два роки Андрій.

Ані Лорак поділилася зворушливим фото з загиблим на війні братом

Ані Лорак з братами Сергієм та Ігорем (фото: instagram.com/anilorak)

Сергій загинув у 1987 році на війні в Афганістані. Тоді Кароліні було всього дев'ять років. І за її розповідями, у них був дуже міцний зв'язок. Саме він розгледів у маленькій Кароліні талант до вокалу і почав розучувати з нею пісні під гітару. Він вірив, що сестричка стане зіркою і всіляко мотивував її розвивати свої здібності.

В одному з інтерв'ю Ані Лорак зізналася, що хотіла стрибнути за братом в могилу.

"Коли його не стало я хотіла стрибнути з ним туди... В могилу. І я вже туди звалилася. У мене була істерика, тому що я не хотіла віддавати його. Цю труну я обіймала. І мене просто медики підняли, зробили якийсь укол..." - згадувала похорон брата Кароліна.

Ще довгий час Сергій приходив до Кароліни в містичних снах.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак заявила, що у 2020 році знову стала "мамою".

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