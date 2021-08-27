Ані Лорак і Сергій Лазарєв порадували фанатів: від них чекали цього давно

Ані Лорак і Сергію Лазарєву давно приписують роман. Шанувальники артистів таємно мріють, що їх теплі стосунки – більше, ніж дружба. Крім того, вони давно хотіли, щоб зірки записали дует і неодноразово просили їх про це в соцмережах. До цього Ані та Сергій вже радували фанатів спільними виступами, але цього разу вперше представили студійний ліричний трек, який готували протягом трьох місяців.
Він вже з'явився на цифрових майданчиках і YouTube, а про гучну прем'єру зірки заявили зі своїх сторінок у соцмережі.
Примітно, що презентація спільної композиції відбулася на закритті фестивалю "Нова хвиля 2021" в Сочі.
Пісня "Не відпускай" пронизана почуттями і переживаннями: коханням, страхом розставання, прощенням. Але посил композиції єдиний і дарує надію і віру – не відпускати свою любов, чого б це не коштувало.
"Ми співали душею, вклавши особисті переживання... Нехай ця пісня стане гімном всіх люблячих сердець!"- побажала Лорак.
Ані Лорак і Сергій Лазарєв представили дует на пісню "Не відпускай" (фото: прес-служба)
"Якщо вам пощастило зустріти "свою" людини, тримайте її міцніше. Любіть і не відпускайте своє кохання. Нехай ця пісня стане гімном всіх люблячих сердець", - написала співачка у фотоблозі.
"Ми дуже довго шукали цю пісню. Це історія про кожного, вона точно знайде відгук у кожному серці", - упевнений Лазарєв.
Шанувальники довгоочікуваний дует зірок прийняли з теплотою і попросила артистів зняти кліп.
Нагадаємо, що 16 серпня Лорак вперше за 7 років виступила в Одесі, де зібрала аншлаг.