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Ані Лорак і Сергій Лазарєв порадували фанатів: від них чекали цього давно

Автор: RBC.UA

Ані Лорак і Сергію Лазарєву давно приписують роман. Шанувальники артистів таємно мріють, що їх теплі стосунки – більше, ніж дружба. Крім того, вони давно хотіли, щоб зірки записали дует і неодноразово просили їх про це в соцмережах. До цього Ані та Сергій вже радували фанатів спільними виступами, але цього разу вперше представили студійний ліричний трек, який готували протягом трьох місяців.

Він вже з'явився на цифрових майданчиках і YouTube, а про гучну прем'єру зірки заявили зі своїх сторінок у соцмережі.

Примітно, що презентація спільної композиції відбулася на закритті фестивалю "Нова хвиля 2021" в Сочі.

Пісня "Не відпускай" пронизана почуттями і переживаннями: коханням, страхом розставання, прощенням. Але посил композиції єдиний і дарує надію і віру – не відпускати свою любов, чого б це не коштувало.

"Ми співали душею, вклавши особисті переживання... Нехай ця пісня стане гімном всіх люблячих сердець!"- побажала Лорак.

Ані Лорак і Сергій Лазарєв представили дует на пісню "Не відпускай" (фото: прес-служба)

"Якщо вам пощастило зустріти "свою" людини, тримайте її міцніше. Любіть і не відпускайте своє кохання. Нехай ця пісня стане гімном всіх люблячих сердець", - написала співачка у фотоблозі.

"Ми дуже довго шукали цю пісню. Це історія про кожного, вона точно знайде відгук у кожному серці", - упевнений Лазарєв.

Шанувальники довгоочікуваний дует зірок прийняли з теплотою і попросила артистів зняти кліп.

  • Нарешті ми дочекалися цю колаборацію. Спасибі вам за такий чуттєвий трек!
  • Пісня просто космічна. Такі тривалі очікування варті того
  • Така класна пісня. Як довго ми чекали ваш дует і дочекалися
  • Спасибі за цю композицію. Вона дійсно варта десяти років очікування. Ну і хотілося б кліп

Нагадаємо, що 16 серпня Лорак вперше за 7 років виступила в Одесі, де зібрала аншлаг.

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Ані ЛоракСергей Лазарев