Ані Лорак і Сергій Лазарєв порадували фанатів: від них чекали цього давно

Примітно, що презентація спільної композиції відбулася на закритті фестивалю "Нова хвиля 2021" в Сочі.

Пісня "Не відпускай" пронизана почуттями і переживаннями: коханням, страхом розставання, прощенням. Але посил композиції єдиний і дарує надію і віру – не відпускати свою любов, чого б це не коштувало.

"Ми співали душею, вклавши особисті переживання... Нехай ця пісня стане гімном всіх люблячих сердець!"- побажала Лорак.

Ані Лорак і Сергій Лазарєв представили дует на пісню "Не відпускай" (фото: прес-служба)

"Якщо вам пощастило зустріти "свою" людини, тримайте її міцніше. Любіть і не відпускайте своє кохання. Нехай ця пісня стане гімном всіх люблячих сердець", - написала співачка у фотоблозі.

"Ми дуже довго шукали цю пісню. Це історія про кожного, вона точно знайде відгук у кожному серці", - упевнений Лазарєв.

Шанувальники довгоочікуваний дует зірок прийняли з теплотою і попросила артистів зняти кліп.