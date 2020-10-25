Ані Лорак заговорила про "гідність" в день місцевих виборів (фото)

Опальна українська співачка зробила заяву в Instagram

Українська співачка Ані Лорак, яка виїхала жити в Росію, зробила багатозначну заяву в Instagram. Співачка написала про гідність, і необхідність обирати свій шлях. Шанувальники по-різному поставилися до підпису співачки під фото. Також користувачі Instagram оцінили look артистки.

"Мені завжди подобалося обирати свій шлях. Бути собою і не втрачати гідності", - написала знаменитість під фото.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Для фотографії артистка приміряла шовкову куртку-бомбер, чорний укорочений топ і чорні шкіряні штани-кльош. До речі, ця модель штанів стала справжнім трендом ще влітку. Зараз же всі блогери й модниці мають в запасі кілька пар штанів такого фасону.

Шанувальники коментували не тільки зовнішній вигляд артистки, але і ставили питання, коли артистка планує приїхати на Батьківщину. Також фанати все ще продовжують підозрювати роман між Кароліною Куєк (справжнє ім'я артистки) і Сергієм Лазарєвим.

Більше ніколи такі штани не одягай... У тебе й так короткі ноги, а ти робиш їх ще коротше.

Ляяя, брюки очманіти!

Кароліна - ви богиня. Коли концерти на Батьківщині?

Ваші слова мотивують!

І все-таки пряме волосся тобі личить більше!!! Це на мій, чоловічий погляд.

Це ви на побачення з Лазарєвим зібралися?

Що за стиль? Я завжди милувалася вашим стилем і з нетерпінням чекала нових фото, тепер це якийсь кошмар.

Що за дивний напис?

Скріншоти

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак емоційно розповіла про особисте життя.

Також повідомлялося, що Ані Лорак змінилася до невпізнання. На карантині артистка набрала вагу, і якщо на фото можна щось відретушувати, то відео показує всі недоліки.