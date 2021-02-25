Ані Лорак засвітила величезне кільце з діамантами
Співачка Ані Лорак на новій фотографії засвітила масивне кільце і заінтригувала прихильників своєю обіцянкою. Кільце артистка носить на безіменному пальці правої руки.
Фотографію Ані Лорак розмістила на своїй сторінці в Instagram.
На фото артистка в червоному короткому платті-піджаку. Вона встала для зйомки так, щоб на її безіменному пальці було чітко видно масивне кільце з діамантом. Інтриги додало і те, як Лорак підписала фотографію.
"Приготуйтеся...Вже зовсім скоро", - написала артистка.
Ані Лорак засвітила масивне кільце на пальці
Варто відзначити, що Ані Лорак вже другий місяць інтригує своїх фанатів і обіцяє їм подарувати щось нове і чудове. До останнього часу шанувальники були впевнені, що мова йшла про нову пісню, кліп або про концерт.
Але кільце на пальці в Ані Лорак викликало зовсім інші коментарі, і шанувальники припустили, що новини будуть пов'язані зовсім не з творчістю співачки. Вони почали гадати, чим інтригує їх Лорак.
- Наскільки скоро? Ми вже чекати не можемо!
- А є ще до чого бути готовим?
- Так чекаємо, дуже цікаво, що ви приготували?
- А колечко є на пальці
- Це буде концерт в Києві?
- Новий кліп до "Роздягнена"?
- Ані Лорак в очікуванні?
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ані Лорак показала свого "захисника" на честь 23 лютого.
А також розповідали про те, що Ані Лорак попрощалася з українцями.