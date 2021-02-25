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Ані Лорак засвітила величезне кільце з діамантами

Новость на русском → Четвер 25 лютого 2021 13:05
Ані Лорак засвітила величезне кільце з діамантами Ані Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Анна Шиканова

Співачка Ані Лорак на новій фотографії засвітила масивне кільце і заінтригувала прихильників своєю обіцянкою. Кільце артистка носить на безіменному пальці правої руки.

Фотографію Ані Лорак розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На фото артистка в червоному короткому платті-піджаку. Вона встала для зйомки так, щоб на її безіменному пальці було чітко видно масивне кільце з діамантом. Інтриги додало і те, як Лорак підписала фотографію.

"Приготуйтеся...Вже зовсім скоро", - написала артистка.

Ані Лорак засвітила величезне кільце з діамантами

Ані Лорак засвітила масивне кільце на пальці

Варто відзначити, що Ані Лорак вже другий місяць інтригує своїх фанатів і обіцяє їм подарувати щось нове і чудове. До останнього часу шанувальники були впевнені, що мова йшла про нову пісню, кліп або про концерт.

Але кільце на пальці в Ані Лорак викликало зовсім інші коментарі, і шанувальники припустили, що новини будуть пов'язані зовсім не з творчістю співачки. Вони почали гадати, чим інтригує їх Лорак.

  • Наскільки скоро? Ми вже чекати не можемо!
  • А є ще до чого бути готовим?
  • Так чекаємо, дуже цікаво, що ви приготували?
  • А колечко є на пальці
  • Це буде концерт в Києві?
  • Новий кліп до "Роздягнена"?
  • Ані Лорак в очікуванні?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ані Лорак показала свого "захисника" на честь 23 лютого.

А також розповідали про те, що Ані Лорак попрощалася з українцями.

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