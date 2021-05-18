Анна Сєдокова приїхала до Києва і заявила про початок нового життя

Українська співачка Анна Сєдокова, яка живе в Москві з новим чоловіком Янісом Тіммою і дітьми від попередніх стосунків, прилетіла до рідного Києва. Артистка похвалилася рельєфним пресом і заявила, що починає нове життя.

На відео Анна відображена в білих спортивних штанях, чорному топі і з рушником на плечах. Волосся вона зібрала в пучок і демонструє досить підтягнуту фігуру.

Співачка зізналася, що через робочі поїздки збилася з режиму і два тижні не займалася спортом. Однак тепер вона починає нове життя.

"Нове життя з сьогодні. Вчора ввечері я твердо вирішила, що починаю нове життя з понеділка. Не так як завжди, а ось точно. Нове життя було не таким вже й новим. Так як почала його досить давно, ось тільки за останні два тижні все кудись понеслося зі швидкістю Bugatti Chiron. Зйомки двох кліпів на двох континентах за останній тиждень. Протилежні годинні полюса. Смачна калорійна кухня в Америці і бажання свята в Києві і знову пізні підйоми через різний час зробили свою справу. І як результат:

В голові бардак

У готельному номері хаос

На обидва Instagram немає часу і нуль контенту

Постійне бажання спати

Не ресурсний стан

Раптом кудись зникли гроші.

Знову почалася кропив'янка або алергія", - поділилася Сєдокова.

Зірка також розповіла, як саме вона збирається змінити своє життя.

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"І тут я зрозуміла все. Пора починати нове старе життя. А що це означає? Взяти управління в свої руки. Не нестися в некерованому автомобілі в невідомість, а самому вибирати маршрут, безумовно довіряючи Всесвіту. Як це роблю я? Задаю просте запитання: що я сьогодні можу зробити для себе?"- зазначила Анна.