ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Анна Трінчер і Олександр Волошин показали пристрасні фото напередодні весілля

Новость на русском →
Четвер 18 листопада 2021 17:08
Анна Трінчер і Олександр Волошин показали пристрасні фото напередодні весілля Анна Трінчер та Олександр Волошин (фото: прес-служба)
Автор: RBC.UA

Співачка і актриса Анна Трінчер приміряла на себе новий статус - тепер вона наречена. Пропозицію руки і серця дівчині зробив блогер і бізнесмен Олександр Волошин, який готував коханій сюрприз майже місяць.

Анна отримала від коханого заповітне кільце від Cartier, яке поспішила показати шанувальникам.

Подія сталася 22 жовтня, і молоді люди не поспішали говорити про нього громадськості. За словами Анни Трінчер, хлопець підготував справжнє шоу з 40 байкерами. І сам він виїхав до нареченої, наче принц на чорному байку і з букетом величезних троянд. На місце події були запрошені всі друзі та близькі. А на моменті її "Так!" на стіні навпроти з ліхтариків загорілося це заповітне слово.

Музичний супровід наречений також передбачив - для пари співала співачка JERRY HEIL під акомпанемент музикантів. Відразу після пропозиції пара полетіла в Танзанію, на репетицію медового місяця.

Анна Трінчер і Олександр Волошин показали пристрасні фото напередодні весілляАнна Трінчер і Олександр Волошин показали пристрасні фото напередодні весілляАнна Трінчер і Олександр Волошин показали пристрасні фото напередодні весілляАнна Трінчер і Олександр Волошин показали пристрасні фото напередодні весілляАнна Трінчер і Олександр Волошин показали пристрасні фото напередодні весілляАнна Трінчер і Олександр Волошин показали пристрасні фото напередодні весілляАнна Трінчер та Олександр Волошин одружуються (фото: прес-служба)

Читайте також, як королева Летиція вчить складати лаконічний образ на вечір.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Комаровський відповів на популярне запитання: чи потрібно вакцинувати дітей від COVID
Комаровський відповів на популярне запитання: чи потрібно вакцинувати дітей від COVID