Анна Трінчер і Олександр Волошин показали пристрасні фото напередодні весілля

Співачка і актриса Анна Трінчер приміряла на себе новий статус - тепер вона наречена. Пропозицію руки і серця дівчині зробив блогер і бізнесмен Олександр Волошин, який готував коханій сюрприз майже місяць.

Подія сталася 22 жовтня, і молоді люди не поспішали говорити про нього громадськості. За словами Анни Трінчер, хлопець підготував справжнє шоу з 40 байкерами. І сам він виїхав до нареченої, наче принц на чорному байку і з букетом величезних троянд. На місце події були запрошені всі друзі та близькі. А на моменті її "Так!" на стіні навпроти з ліхтариків загорілося це заповітне слово.

Музичний супровід наречений також передбачив - для пари співала співачка JERRY HEIL під акомпанемент музикантів. Відразу після пропозиції пара полетіла в Танзанію, на репетицію медового місяця.

Анна Трінчер та Олександр Волошин одружуються (фото: прес-служба)