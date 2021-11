Arctic Monkeys, Дуа Ліпа та інші: дивіться найкращі відео перших зірок Sziget 2022

Отже. У число тих, хто був названий серед перших увійшли британська рок-група Arctic Monkeys, співачка Дуа Липа і культові американці Kings of Leon.

Також на сцені Sziget виступлять:

Алан Уокер

Льюїс Капальді

Stromae

Woodkid

Jungle

Bastille

Джон Хопкінс

Sigrid

Slowthai

Sevdaliza та інші.

Повний список учасників вже доступний на сайті фестивалю. Там же до покупки вже доступні 3 і 6-денні абонементи на фестиваль за ціною 195 і 290 євро відповідно.

Топ-5 кращих кліпів зірок Sziget 2022

Arctic Monkeys - Why'd You Only Call Me When You're High?

Dua Lipa - New Rules

Kings Of Leon - Sex on Fire

Bastille - Pompeii

Stromae - Papaoutai

Нагадаємо, що востаннє Sziget проходив у Будапешті в 2019 році. Тоді один з п'яти кращих фестивалів світу зібрав понад 530 000 відвідувачів зі 100 країн.

Участь у фестивалі взяли понад 1000 митців, виконавців та активістів: від Еда Ширана, Foo Fighters і Post Malone до доктора Джейн Гудолл і Емтітала Махмуда.

Нагадаємо, в даний момент в'їзд в Угорщину відкритий для всіх жителів України, що мають сертифікат вакцинації або негативний тест на СOVID-19.