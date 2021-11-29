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Arctic Monkeys, Дуа Ліпа та інші: дивіться найкращі відео перших зірок Sziget 2022

Автор: Lite

Середина серпня - традиційний час Sziget. Протягом 26 років фестиваль проходив на острові Обуда в Угорщині, але СOVID-19 вніс свої зміни в звичне життя острова.

Через пандемію Sziget довелося пропустити два сезони, але він повернеться у всій своїй красі влітку 2022 року. Велике повернення відбудеться в Будапешті з 10 по 15 серпня.

Як це було і в попередні роки, хедлайнерів фестиваль оголошує порційно. І ми пропонуємо вам найкращі кліпи перших зірок, які точно розкачають Sziget 2022.

Отже. У число тих, хто був названий серед перших увійшли британська рок-група Arctic Monkeys, співачка Дуа Липа і культові американці Kings of Leon.

Також на сцені Sziget виступлять:

  • Алан Уокер
  • Льюїс Капальді
  • Stromae
  • Woodkid
  • Jungle
  • Bastille
  • Джон Хопкінс
  • Sigrid
  • Slowthai
  • Sevdaliza та інші.

Повний список учасників вже доступний на сайті фестивалю. Там же до покупки вже доступні 3 і 6-денні абонементи на фестиваль за ціною 195 і 290 євро відповідно.

Топ-5 кращих кліпів зірок Sziget 2022

Arctic Monkeys - Why'd You Only Call Me When You're High?

Dua Lipa - New Rules

Kings Of Leon - Sex on Fire

Bastille - Pompeii

Stromae - Papaoutai

Нагадаємо, що востаннє Sziget проходив у Будапешті в 2019 році. Тоді один з п'яти кращих фестивалів світу зібрав понад 530 000 відвідувачів зі 100 країн.

Участь у фестивалі взяли понад 1000 митців, виконавців та активістів: від Еда Ширана, Foo Fighters і Post Malone до доктора Джейн Гудолл і Емтітала Махмуда.

Нагадаємо, в даний момент в'їзд в Угорщину відкритий для всіх жителів України, що мають сертифікат вакцинації або негативний тест на СOVID-19.

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