Артем Пивоваров здивував піснею на вірш українського поета-шестидесятника

17 вересня український артист Артем Пивоваров та фронтмен "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка представили творчу колаборацію за мотивами вірша лірика-шестидесятника Миколи Вінграновського "Романс".
В цей день також вийшла візуалізація на цю роботу, яка доступна на YouTube-каналі Артема.
"Я завжди дуже ретельно підходжу до вибору артистів з якими мені було б цікаво створити якусь творчу колаборацію. У випадку зі Скрипкою, в нас вийшов повний конект з самого початку - під час роботи над новим звучанням хіта "Воплі Відоплясова" "День Народження" у нас на студії, я вирішив показати Олегу декілька напрацювань проєкту "Твої Вірші, Мої Ноти". Після того, як я побачив його зацікавленість, запропонував йому зробити щось "романсове" в цьому напрямку", - розповідає суддя шоу "Співають всі!" на каналі "Україна".
Олег Скрипка у свою чергу додає: співпраця виявилась надзвичайно плідною.
"Артем розповів мені про свою творчу ініціативу і запросив взяти участь. Мені ідея одразу сподобалась: я двома руками за пропаганду української культури в усіх її проявах. Я запропонував мого улюбленого автора Вінграновського, Артем вибрав чудовий вірш "Романс" і якось дуже швидко написав мелодію, я ж дописав свою частину. Чесно, це відрадно, коли молодь робить такі проєкти та наново відкриває для публіки геніальні класичні твори", - каже легендарний артист.
Нагадаємо, на початку 2021 року Пивоваров запустив авторський проєкт "Твої вірші, Мої ноти", метою якого являється популяризація української культури та літератури через призму музики.
Раніше ми писали, що Пивоваров вперше розповів про сімейну таємницю і вразив піснею на слова Франка.