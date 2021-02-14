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Астаф'єва зізналася, що перенесла коронавірус і здійснила мрію з коханим:дала обіцянку

Автор: Lite

Даша Астаф'єва – одна з найсексуальніших артисток українського шоу-бізнесу. Вона розбурхує уяву шанувальників своїми відвертими знімками і не залишає байдужими ні чоловіків, ні жінок. Співачка не любить, коли втручаються в її особисте життя, а особливо зачіпають болючі теми і знає, як гідно відповісти на безпардонні питання. Втім, в інтерв'ю Каті Осадчій Даша прочинила завісу таємниці і розповіла про стосунки з коханим Артемом Кімом, а також зробила несподіване зізнання про перенесений коронавірус.

Відео зі співачкою з'явилося на YouTube-каналі "Світського життя".

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Артистка розповіла про те, як йдуть справи у її нареченого, адже у нього забрали паспорт і пара фізично не могли залишити країну або розписатися.

"Артем досі під слідством, все продовжується. Нескінченні суди, нескінченні засідання", - зазначила Даша і уточнила, що паспорт її коханому повернули.

Закохані тут же скористалися можливістю і поїхали на рибалку в Чорногорію. Їм дозволили взяти і перевезти через кордон навіть власні снасті. Даша зловила першу, майже двометрову, барракуду і здивувала своєю спритністю навіть Артема.

Також співачка зізналася, що перенесла коронавірусну інфекцію і заявила, що хвороба підштовхнула її до невідкладної реалізації давньої мрії.

"Ми перехворіли. Я точно, Артем - напевно. І я сама дала собі обіцянку, що якщо залишуся жива, то ми поїдемо далеко, туди, куди мріяли. Ми побували в Домініканській республіці, ми займалися серфінгом. Нам дуже сподобалося", - розповіла Даша.

"Після хвороби я дуже долучилася до живопису, тому що дуже важко було повернути стан, в тому числі, емоційний. У мене були і панічні атаки, і пригнічений стан. І я зрозуміла, що якщо не почну себе реанімувати, то нічого доброго з цього не вийде", - уточнила вона.

Даша вперше розповіла, що хворіла коронавірусом

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва в купальнику показала свій казковий зимовий відпочинок на популярному українському курорті.

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