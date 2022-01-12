Астаф'єва засвітила бюст крупним планом і поставила на місце хейтерів: собачий закон

Так, Даша вирішила опублікувати пляжне селфі і показати бюст в купальнику крупним планом. На голові у зірки – леопардовий оригінальний капелюшок. Вона позує без макіяжу і посміхається в об'єктив.

Даша Астаф'єва показала пишні форми (фото: instagram.com/da_astafieva)

Але в підписі до фото вона вирішила поговорити далеко не про свій відпочинок, а обговорити мережевих критиків, які не соромляться залишати під її постами зневажливі і невтішні коментарі.

"Такі елементи теж нам потрібні. Як какашки, які приносиш додому, після прогулянки з собаками. Собачники зрозуміють (так трапляється кожен раз, коли не прибираєш за своїми). Такий собачий закон. В житті випадковості рідкісні. Так от, всі, хто пише, що я вже не та.... і,"де там ті мотузки" тепер тусуються в одному кафе, під назвою "Бан". П'ятнадцять років розділяють ту і не ту, про всяк випадок", - написала Даша.

Також на підтвердження своїх слів співачка навела цитату своєї улюбленої письменниці Вікторії Токарєвої: "Я не люблю, коли про мене думають гірше, ніж я є. У кожної людини є свій ідеал Я. і коли мій ідеал Я занижують, я гублюся. Чи то треба кроїти новий ідеал, нижче і нижче. Чи то перестати спілкуватися з тими, хто його занижує. Останнє менш клопітно".

Шанувальники дівчини встали на її захист і запевнили, що співака виглядає приголомшливо і час над нею не владний.