Автори хіта "Допоможе ЗСУ" підкорюють мережу новою піснею

Chico & Qatoshi випустили нову пісню, яка отримала назву "Ластівки" і уже встигла підкорити українських меломанів.
Трек всього за два дні набрав 300 тисяч прослуховувань лише у YouTube. А у ТікТок користувачі фанатіли від нього навіть до офіційного релізу, що відбувся 19 червня.
"Ластівка - це вісник добра, щастя, надії, позитивного переходу та відродження. Тому ми і вирішили задіяти в приспіві саме її", - розповів Lite Микола Сопронюк (справжнє ім'я Qatoshi).
В основі треку лежить популярний пісенний мем:
Ластівки, ластівки, ластівки,
Ромашки, ромашки, ромашки,
Вишні, черешні, сливки,
Надіньте мурашці фуражку.
"Створили куплети музику так само - в тій же альтанці, що і "Допоможе ЗСУ". В Чернівцях", - ділиться артист.
Цікаво, що ще до виходу пісня була на 2 місці в чарті Shazam Україна. А зараз - на першому.
Також трек у топах на інших стрімінгових платформах. А у ТікТок під цю композицію юзерами зроблено вже більше 30 тисяч відео.
Читайте велике інтерв'ю з Qatoshi про те, як створювався хіт "Допоможе ЗСУ".
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