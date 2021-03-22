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Бабкіна розповіла про зради чоловіка, Адель - про учасниць "Холостяка": топ скандалів тижня

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 березня 2021 13:28
Бабкіна розповіла про зради чоловіка, Адель - про учасниць "Холостяка": топ скандалів тижня Сніжана Бабкіна і Адель (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Минулого тижня українські зірки епатували публіку як заявами про особисте життя, так і секретними зізнаннями. Найгучнішими з них здивували Бабині, учасниця проекту "Холостяк 11" Адель та Оля Полякова.

Всі подробиці скандальних подій шукайте нижче.

Сніжана Бабкіна зробила скандальні зізнання про особисте життя

Сніжана і Сергій Бабкіни привчили фанатів до того, що вони - ідеальна сім'я. Але виявляється, у пари також був непростий період, який пов'язаний з численними зрадами Сергія. Відверто розповіла про це першою Сніжана. За її словами, за три роки гастрольного життя у її чоловіка було понад 100 жінок. Спочатку вона мала намір піти, але в підсумку після каяття чоловіка залишилася. В результаті цієї кризи пара зуміла заново переосмислити все, а образи змінилися повним прийняттям і прощенням. "Ми з СБ кардинально змінили своє життя, свої погляди, свої переконання, свої звички! Залишився осад? Взагалі немає! Так! Таке можливо! Я з посмішкою згадую цей треш і відчуваю таку гордість за нас", - поділилася вона.

Бабкіна розповіла про зради чоловіка, Адель - про учасниць &quot;Холостяка&quot;: топ скандалів тижня

Сніжана і Сергій подолали кризу (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Порноактриса Адель розповіла про відхід з "Холостяка 11"

Екс-порноактриса Адель Асанті (Анастасія Распутіна) стала однією з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк 11", але 19 березня вона в числі інших дівчат вибула з проекту. Пізніше дівчина пояснила фоловерам, чому так сталося. За словами Адель, їй було вкрай важко. По-перше, уживатися з іншими учасницями. А по-друге, через боязнь прив'язатися до чоловіка. Тому рішення вона прийняла сама, а холостяку залишалося тільки змиритися з ним. "Про мій відхід з проекту. Я залишаюся звичайною людиною, але мене більше так не сприймають! У моєму житті відбулися великі зміни, я пізнала себе, а ось Михайлу я бажаю знайти любов на проекті", - сказала вона. Пізніше у своєму блозі вона також додала міркування про заздрість, інтриги, конкуренцію і наклеп, які панують у жіночому товаристві. Чим натякнула на небажання бути до цього причетною, а також нагадала про важливість людських якостей.

Бабкіна розповіла про зради чоловіка, Адель - про учасниць &quot;Холостяка&quot;: топ скандалів тижняАдель висловилася про проект (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Оля Полякова знову "потроллила" Тіну Кароль

Конфлікт між Тіною Кароль і Олею Поляковою, який стався через різке висловлювання Олі, здавалося б, затих. Але епатажна зірка продовжує його розпалювати. Так, на своєму концерті, щоб повернути голосу потрібне звучання, вона зробила розспівування з протяжними звуками і не змогла втриматися, щоб знову не пожартувати на тему вокалу Тіни. "Подружка моя мене вкусила, з якою у мене вічно скандал. Все, попустило", - заявила в мікрофон артистка, натякаючи на манеру виконання Тіни Кароль. Глядачі миттєво зрозуміли натяк Олі, оцінивши жарт оплесками. Сама Тіна Кароль не реагровала на дану витівку Полякової.

Бабкіна розповіла про зради чоловіка, Адель - про учасниць &quot;Холостяка&quot;: топ скандалів тижняТіна Кароль не реагує на хейт Полякової (фото: instagram.com/tina_karol)

Не так давно Тіна Кароль розповіла, яка вона сусідка.

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