Шалені гроші: стало відомо, скільки було витрачено на вінчання відомого блогера

Таня щасливо одружена з Єнотом вже більше 8 років, вони мають 3-річну дочку Аміну. Одна з місій її блогу - донести до послідовувачів, що сім'я в житті - найголовніше. Так, у травні 2021 року Корячка перша і поки що єдина в Україні блогер, відзначила пишне вінчання. Цим вона не тільки ще міцніше зв'язала свою сім'ю, а сподівається, що ті, хто має, можливо, якісь сімейні непорозуміння, не будуть ставитися легковажно до труднощів, не будуть прагнути до розлучення, а будуть боротися за збереження сім'ї.

"Сім'я - це найсвятіше, що є у кожної людини. Не будьте легковажними! Не поспішайте розлучатися. Поговоріть, розберіться, не тікайте від проблем. Простіше простого втекти від них, складніше зберегти сім'ю. Але це просто необхідно зробити, особливо якщо ще не пішла любов і у вас спільні діти", - каже Тетяна.

Тетяна зі своїм чоловіком (фото: прес-служба)