Бебі-бум: яскраві "вагітні" фото Меган Маркл, Емілі Ратаковскі та інших зірок, які стануть мамами в 2021 році

Бебі-бум ніколи не закінчується! Не так давно народженням первістка порадувала принцеса Євгенія, племінниця Джулії Робертс Емма Робертс, шведська топ-модель і "ангел" Victoria's Secret Эльха Хоск, а також зірка "Ігор престолів" Роуз Леслі. Хто на черзі?

Емілі Ратаковскі

29-річна модель, актриса і засновниця популярно бренду купальників Inamorata чекає свого первістка найближчим часом. Про свою вагітність від коханого чоловіка Емілі оголосила ще восени. Примітно, що пара вирішила не дізнаватися стать дитини, шуткуючи, що дитина сам дізнається, коли виросте. За період вагітності модель встигла зробити багато відвертих фотосесій, а також написати есе про свій фізичний і моральний стан.

Емілі не втрачала часу дарма, зробивши масу фото (фото: instagram.com/emrata)

Меган Маркл

Дружина принца Гаррі оголосила про радісну подію 14-го лютого, і тепер увага шанувальників пари прикута до них ще дужче. Пара, за словами інсайдерів, неймовірно рада, що вагітність настала так скоро після викидня. Меган і Гаррі довелося зібрати всі сили, щоб повернути душевну рівновагу і перестати крутити думки про можливу невдачу. Принцу, за чутками, довелося особливо складно, так як він прагнув по максимуму надавати моральну підтримку, коли й сам був не в собі.

Перше "вагітне" фото Меган Маркл (фото: twitter.com/misanharriman)

Летиція Каста

Новина про те, що 42-річна французька модель Летиція Каста вагітна від свого 37-річного актора і режисера Луї Гарреля, облетіла світ у лютому цього року. Самі вони не робили заяв, але папараці вдалося сфотографувати зірку з кругленьким животиком. Для красуні ця дитина стане четвертою, а для її чоловіка - першою.

Летиція Каста готується знову стати мамою (фото: instagram.com/laetitiacasta; скріншот instagram.com/carminacampus)

Карлі Клосс

Ще один "ангел" Victoria's Secret - Карлі Клосс - вийшла заміж за бізнесмена і інвестора Джошуа Кушнера в 2018 році. Пара почала зустрічатися ще в 2012 році і, за чутками, вибір хлопця довго не схвалювали батьки Джошуа. Тим не менш, Карлі пішла на все заради коханого, переживши всі труднощі і навіть прийнявши за місяць до весілля іудаїзм. У 2020-му році стало відомо, що супермодель готується стати мамою.

Карлі Клосс не афішує, коли народить (фото: instagram.com/karliekloss)

Міна Суварі

Знаменита голлівудська актриса Міна Суварі, яка прославилася завдяки зйомкам у фільмах "Краса по-американськи" і "Американський пиріг", готується вперше стати мамою. 42-річна зірка та її чоловік Майкл Хоуп оголосили про це минулої осені за допомогою посту в Instagram. "Ти мій найбільший дар", - написала блондинка під одним з останніх фото в своєму блозі, тримаючись руками за кругленький животик.

Міна Суварі чекає малюка з дня на день (фото: instagram.com/menasuvari)

Хіларі Дафф

33-річна Хіларі Дафф одружена вдруге за музикантом Меттью Комою. Пара виховує сина Хіларі від попереднього шлюбу Лука Круза Комрі, а також спільну доньку Бенкс Вайолет Бейр. А 24 жовтня 2020 року Дафф повідомила радісну новину, що чекає третю дитину. В Instagram-акаунті американської актриси маса щасливих постів про сім'ю і майбутнє материнство, де вона розповідає про свої инсайти і самопочуття.

Хіларі Дафф неймовірно щаслива (фото: instagram.com/hilaryduff)

Емма Стоун

Зірка "Ла-ла Ленд" Емма Стоун вийшла заміж за свого коханого Дейва Маккері у вересні 2020 року. А незабаром світ дізнався про майбутнє поповнення в знаменитій родині. "Вона здається дуже щасливою і дуже схвильованою тим, що стане матір'ю - Емма постійно охає і воркує. Вона виглядає чудово, ніби світиться. Останнім часом вона не відстає від друзів і працює, вона завжди залишається активною і щодня займається спортом", - розповів інсайдер.

Емма Стоун на церемоніях "Оскар" різних років (фото: instagram.com/theacademy)