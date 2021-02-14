Меган Маркл вагітна: щастя немає межі

Меган Маркл чекає другу дитину. У неділю, 14 лютого, Меган і Принц Гаррі оголосили, що вони знову стануть батьками. Малюк буде молодшим братом Арчі Харрісона, якому 6 травня виповниться 2 роки.

"Ми можемо підтвердити, що Арчі буде старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають свою другу дитину", - сказав представник пари.

Меган і Гаррі оголосили про свою вагітність, представивши чорно-білу фотографію, яка була зроблена їх другом і фотографом Мізан Гарриманом.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/misanharriman)

На фото усміхнений Гаррі з любов'ю дивиться на Меган, яка поклала руки на живіт, лежачи у нього на колінах.

Радісна новина, якої вони поділилися на День святого Валентина, прийшла після того, як 39-річна Меган розповіла, що у липні минулого року у неї стався викидень.

"Втратити дитину - означає нести майже нестерпне горе, пережите багатьма, але про яке мало хто говорить", - написала вона 25 листопада у відверто відвертому есе New York Times.