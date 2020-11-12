Вагітна Емма Робертс блищить у відвертій зйомці від українського фотографа

Емма Робертс, яка оголосила про свою вагітність влітку цього року, знялася у відвертій фотосесії для американського Cosmopolitan. Зірка не стала приховувати округлі форми, примірявши масу спокусливих і жіночних речей. Розкішну зйомку від відомогу українського фешн-фотографа Саші Самсонової супроводжувало також відверте інтерв'ю. Тут, крім іншого, племінниця встигла розповісти про деяких невідомі факти своєї біографії.

Емма з'явилася у відвертому вбранні (фото: cosmopolitan.com)

Так, виявилося, дівчині вже давно поставили діагноз "безпліддя". Лікарі навіть порадили їй вжити заходів і заморозити яйцеклітини. За словами дівчини, це її приголомшило і загнало в депресію на тлі почуття провини. Але вона все ж вирішила зробити цей крок. Поступово, коли Емма стала спілкуватися з жінками, які зіткнулися з подібною проблемою, вона піднеслася духом.

"...Я почала відкриватися іншим жінкам, і раптово виник новий світ розмов про ендометріоз, безпліддя, викидні, страх не мати дітей. Я була так вдячна, дізнавшись, що в цьому не самотня. Зрештою, я не зробила нічого "поганого".

Нова обкладинка Робертс (фото: instagram.com/cosmopolitan)

І додає: "Звучить банально, але як тільки я перестала про це думати, ми завагітніли. Але навіть тоді я не хотіла сподіватися. Коли ви вагітні, щось може піти не так. Цього ви не побачите в Instagram. Тому я тримала це при собі, своїй сім'ї і своэму партнеру, не бажаючи будувати грандіозні плани, якщо це не спрацює. Ця вагітність змусила мене зрозуміти, що єдиний план, який у вас може бути, - це відсутність плану".

Згадала Стоун і про свій стан під час вагітності. Так, найбільше племінницю Джулії Робертс дратує надмірна увага преси. "Я пам'ятаю, коли я була дитиною, я ходила кудись з тіткою, і люди слідували за нею як божевільні. Це ненормально... Так що Так, я нервую. Насправді ніщо не захищає вас від цього".