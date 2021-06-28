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Вагітна MamaRika поскандалила з чоловіком і зробила заяву: "моральне жлобство і брехня"

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Понеділок 28 червня 2021 18:52
Вагітна MamaRika поскандалила з чоловіком і зробила заяву: "моральне жлобство і брехня" MamaRika з чоловіком (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Ольвія Агаркова

Вагітна MamaRika (Анастасія Кочетова) нещодавно розповіла про своє цікаве положення і зізналася, що чекає разом з чоловіком, гумористом Сергієм Середою первістка. До слова, вагітність зірки не була безхмарною, а про свій прекрасний стан і любов до чоловіка вона зняла повний ніжності кліп. Втім, відносини в парі, як у всіх, не завжди безхмарні.

Так, Анастасія зізналася, що дико поскандалила з коханим і завила – вони не ідеальні. Про це вона написала в Instagram.

Виконавиця поділилася кількома кадрами з чоловіком. Пара прогулюється по центру Києва разом з домашнім вихованцем. На кадрах молоді люди обіймаються, тримаються за руки і виглядають щасливими.

"Сьогодні вночі був розбір польотів і ми наговорили один одному багато гидоти (ну, я в більшості). Скажу чесно-таке у нас буває рідко, але влучно. Бувало навіть меблі літала", - зазначила MamaRika.

Вагітна MamaRika поскандалила з чоловіком і зробила заяву: &quot;моральне жлобство і брехня&quot;

Вагітна MamaRika поскандалила з чоловіком і зробила заяву: &quot;моральне жлобство і брехня&quot;

MamaRika показала прогулянку з чоловіком (фото: instagram.com/mamarika_official)

Співачка зазначає, що періодично розмовляти один з одним на підвищених тонах – це нормально.

"Інакше виходить, що вам вже давно байдуже — а це найгірше. Звичайно, осад залишається, тому варто не доводити до скандалів, але і намагатися бути ідеальними у всьому — це моральне жлобство і брехня самим собі", — переконана артистка.

Вихід - працювати над стосунками відчайдушно, причому, робити це щоденно.

У березні минулого року MamaRika таємно вийшла заміж. Церемонія пройшла на пустельному пляжі острова Панган (Таїланд).

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