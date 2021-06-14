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Вагітна Осадча в соковитому костюмі за 3000 грн. захопила видами літнього Києва

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Понеділок 14 червня 2021 15:24
Вагітна Осадча в соковитому костюмі за 3000 грн. захопила видами літнього Києва Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадча насолоджується своїм прекрасним становищем - ведуча готується втретє стати мамою. Незважаючи на вагітність, вона як і раніше активно працює, літає відпочивати з сім'єю і не збирається сидіти на місці. Нещодавно Катя повернулася з сонячної Туреччини, куди вирушила з робочих питань, але не упустила можливість порелаксувати на пляжі і вигуляти легкі літні вбрання. Повернувшись до рідного Києва, теледіва вирішила часу даремно не втрачати. І вирушила на прогулянку по центру.

Барвистим мальовничим фото з видом на Володимирську гірку і Дніпро ведуча поділилася в Instagram.

Для прогулянки вона вибрала легкий лляний костюм кольору марсала від українського бренду Balcony Garment. Катя одягла легкий піджак з асиметричною зав'язкою і рукавами в три чверті за 1550 грн і вільні штани кльош за 1450 грн.

Вагітна Осадча в соковитому костюмі за 3000 грн. захопила видами літнього Києва

Вагітна Осадча в соковитому костюмі за 3000 грн. захопила видами літнього Києва

Скріншот: balconygarment.com

Для пішої прогулянки Катя завбачливо вибрала зручне взуття - кросівки. Контрастна яскрава деталь образу - сумочка на ланцюжку через плече кольору фуксії. Катя зібрала волосся у високу зачіску і обійшлася без макіяжу.

Вагітна Осадча в соковитому костюмі за 3000 грн. захопила видами літнього Києва

Катя Осадча прогулялася центром літньої столиці (фото: instagram.com/kosadcha)

"Київ. Літо в місті", - коротко підписала мальовниче фото ведуча.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча в смарагдовому купальнику з рюшами показала вагітний животик на пляжному знімку. В якості аксесуара вона вибрала кокетливий капелюшок-канатьє від Руслана Багінського.

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