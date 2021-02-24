Вагітна дружина Павліка після скарг на фінансові труднощі похвалилася новим люксовим авто

Віктор Павлік і його молода дружина Катерина Репяхова розсекретила стать майбутнього малюка – пара чекає появи на світ хлопчика. Хоч артист і його кохана дізналися новину набагато раніше, не квапилися повідомляти родичам і громадськості – хотіли розділити цей момент тільки для двох і вже потім афішувати стать малюка. Катерина вирішила зробити собі з такої нагоди знаковий подарунок – вона придбала авто.

На сторінці в Instagram Катерина показала фото з салону і розповіла про свої підприємницькі таланти на шляху до мрії.

Вона зазначила, що в її родині всі жінки відчувають себе впевнено за кермом. Дружина Павліка ще зі шкільних часів мріяла про особисте авто – акуратну легкову і маневрену машини.

Так, Катерина придивилася в салоні авто своєї мрії і не втрималася від покупки. Дружину Павліка переповнювали емоції і вона побажала всім відчути щось подібне.



"Ще в 2017 році моя сестра позичила мені грошей на покупку квартири в київській області. Я віддавала їй ці гроші ще з майстер-класів та семінарів. А потім я продала цю квартиру майже вдвічі дорожче. А тепер прийняла рішення, що машинка і комфорт нам з мамою і сином просто необхідні. Ми з ними майбутні мандрівники – автомобілісти", - заявила Катерина.

Катерина давно мріяла про нове авто (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що раніше Катерина скаржилася на те, що через пандемію зіркова сім'я залишилася без концертів, заходів та звичних доходів.