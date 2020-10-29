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В бікіні та з голими грудьми: вагітна Емілі Ратаковскі показала розкішні форми у відвертій зйомці

Новость на русском → Четвер 29 жовтня 2020 22:31
В бікіні та з голими грудьми: вагітна Емілі Ратаковскі показала розкішні форми у відвертій зйомці Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Зірка позує в новинках свого бренду

Емілі Ратаковскі показала нову серію фото в одязі власного бренду Inamorata. Довівши тим самим, що вагітність – зовсім не причина переставати носити відверті речі, а також демонструвати тіло в мережі. Зірка позує в яскраво-помаранчевому купальнику, прикрашеному аплікацією у вигляді жіночого тіла – цей малюнок давно став символом бренда. Крихітне бікіні підкреслило помітно кругленький животик, а також розкішні форми спокусливої моделі. Але здається, цього вона і добивалася.

В бікіні та з голими грудьми: вагітна Емілі Ратаковскі показала розкішні форми у відвертій зйомціВ бікіні та з голими грудьми: вагітна Емілі Ратаковскі показала розкішні форми у відвертій зйомці
Емілі в новій зйомці (фото: instagram.com/emrata)

На фото в Instagram Inamorata вона постала в більш гарячих образах. Дівчина одягла низ від купальника, а в якості верху – абсолютно прозорий топ з фатину, який повністю оголив груди Ратаковскі.

В бікіні та з голими грудьми: вагітна Емілі Ратаковскі показала розкішні форми у відвертій зйомціВ бікіні та з голими грудьми: вагітна Емілі Ратаковскі показала розкішні форми у відвертій зйомціВ бікіні та з голими грудьми: вагітна Емілі Ратаковскі показала розкішні форми у відвертій зйомці
Емілі навіть більш відверта, ніж зазвичай (фото: instagram.com/inamoratawoman)

Всі образи доповнив яскравий макіяж в теплих тонах – улюблений Емілі. А також великі золоті сережки-кільця і нарочито розпатлана укладка. Вийшло зухвало і спокусливо! "Я просто тану", "Як же ти прекрасна", "Вау! Ти чарівна", "Наймиліша в світі", "Ти виглядаєш такою красивою, коли вагітна. Я просто не можу", - пишуть фанати, яких у дівчини вже близько 30 мільйонів.

Нагадаємо, Емілі тільки днями повідомила світові, що вагітна. За цей час вона встигла з'явитися на вулицях у максимально відвертому вбранні.

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