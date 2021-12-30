У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фото
Незважаючи на те що з карантином список місць для "зимівлі" істотно скоротився, знаменитості знаходять шляхи до теплих країв. Днями Тіна Кунакі буквально підірвала мережу своїм засмаглим тілом в купальнику відтінку мокко.
Пропонуємо помилуватися і іншими знаменитостями, які засипали мережу гарячими пляжними фото.
Крім дружини Венсана Касселя, до Бразилії вирушили також супермоделі Алессандра Амбросіо і Жизель Олівейра. Одна з найбільш спортивних моделей в світі Ізабель Гулар, як і її колега Фріда Аасен щодня радують порцією надихаючих знімків з пляжів Сен-Барта. Обидві красуні обожнюють мотивувати шанувальників на спорт.
Тут же проводять зимові канікули телеведуча Лорен Санчес і засновник Amazon Джефф Безос. А ось Кендіс Свейнпол порадувала барвистими фото зі своєї рідної Африки. Хто ще вирішив вирушити в літо, дивіться нижче.
Фріда Аасен (фото: instagram.com/frida_aasen)
Ізабель Гулар з хлопцем (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Кендіс Свейнпол (фото: instagram.com/angelcandices)
Лорен Санчес і Джефф Безос (фото: instagram.com/laurenwsanchez)
Жизель Олівейра (фото: instagram.com/giizeleoliveira)
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Дивіться також топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделі Ешлі Грем без ретуші і обробки.
А ще 7 гарячих домашніх образів від Насті Каменських, Лесі Нікітюк, Лободи та інших.