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У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фото

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Четвер 30 грудня 2021 21:19
У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фото ​​​​​​​Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: RBC.UA

Незважаючи на те що з карантином список місць для "зимівлі" істотно скоротився, знаменитості знаходять шляхи до теплих країв. Днями Тіна Кунакі буквально підірвала мережу своїм засмаглим тілом в купальнику відтінку мокко.

Пропонуємо помилуватися і іншими знаменитостями, які засипали мережу гарячими пляжними фото.

Крім дружини Венсана Касселя, до Бразилії вирушили також супермоделі Алессандра Амбросіо і Жизель Олівейра. Одна з найбільш спортивних моделей в світі Ізабель Гулар, як і її колега Фріда Аасен щодня радують порцією надихаючих знімків з пляжів Сен-Барта. Обидві красуні обожнюють мотивувати шанувальників на спорт.

Тут же проводять зимові канікули телеведуча Лорен Санчес і засновник Amazon Джефф Безос. А ось Кендіс Свейнпол порадувала барвистими фото зі своєї рідної Африки. Хто ще вирішив вирушити в літо, дивіться нижче.

У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фотоУ бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фотоФріда Аасен (фото: instagram.com/frida_aasen)

У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фотоУ бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фотоІзабель Гулар з хлопцем (фото: instagram.com/izabelgoulart)

У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фото

У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фотоКендіс Свейнпол (фото: instagram.com/angelcandices)

У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фото

Лорен Санчес і Джефф Безос (фото: instagram.com/laurenwsanchez)

У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фотоУ бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фотоЖизель Олівейра (фото: instagram.com/giizeleoliveira)

У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фотоУ бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фотоАлессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фотоУ бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фотоТіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

У бікіні цілий рік: Тіна Кунакі, Ізабель Гулар та інші зірки на жарких пляжних фотоІрина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Дивіться також топ-10 провокаційних знімків пишнотілої моделі Ешлі Грем без ретуші і обробки.

А ще 7 гарячих домашніх образів від Насті Каменських, Лесі Нікітюк, Лободи та інших.

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