В бікіні і міні-сукні: екс-кохана Бреда Пітта звела шанувальників з розуму ідеальною фігурою

Ніколь Потуральскі знову опинилася в центрі уваги користувачів мережі Instagram. Дівчина позує у відвертому вбранні, що підкреслило її бездоганну фігуру.

Ніколь Потуральскі вже повернулася до звичного робочого графіку: днями вона показала, що бере участь у новій зйомці. Тим не менш, гарячого пляжного контенту у неї хоч відбавляй. Цього разу модель позує в бікіні, а також міні-сукні на гудзиках яскраво-синього кольору, а також панамі, яка не виходить з моди ні взимку, ні влітку.

Ніколь Потуральскі спокушає фанатів (фото: instagram.com/nico.potur)

Відтінок і форма сукні ідеально підійшли дівчині, підкресливши її фігуру, а також золотистий загар. Макіяж вона зробила в бронзових тонах, а тому буквально світилася.

"Синій просто ідеальний на тобі", "Просто неймовірна краса", "Чудова", "Фантастична", "Дивна, так красива", "Гаряче", "Це любов, ти найкраща", - відреагували фолловери Ніколь.