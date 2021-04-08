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В бікіні і міні-сукні: екс-кохана Бреда Пітта звела шанувальників з розуму ідеальною фігурою

Новость на русском → Німеччина, Четвер 08 квітня 2021 20:24
В бікіні і міні-сукні: екс-кохана Бреда Пітта звела шанувальників з розуму ідеальною фігурою Ніколь Потуральскі (фото: instagram.com/nico.potur)
Автор: Lite

Ніколь Потуральскі знову опинилася в центрі уваги користувачів мережі Instagram. Дівчина позує у відвертому вбранні, що підкреслило її бездоганну фігуру.

Пост в особистому блозі колишньої коханої Бреда Пітта змусив фоловерів втратити дар мови від такої краси.

Ніколь Потуральскі вже повернулася до звичного робочого графіку: днями вона показала, що бере участь у новій зйомці. Тим не менш, гарячого пляжного контенту у неї хоч відбавляй. Цього разу модель позує в бікіні, а також міні-сукні на гудзиках яскраво-синього кольору, а також панамі, яка не виходить з моди ні взимку, ні влітку.

В бікіні і міні-сукні: екс-кохана Бреда Пітта звела шанувальників з розуму ідеальною фігуроюВ бікіні і міні-сукні: екс-кохана Бреда Пітта звела шанувальників з розуму ідеальною фігурою

Ніколь Потуральскі спокушає фанатів (фото: instagram.com/nico.potur)

Відтінок і форма сукні ідеально підійшли дівчині, підкресливши її фігуру, а також золотистий загар. Макіяж вона зробила в бронзових тонах, а тому буквально світилася.

"Синій просто ідеальний на тобі", "Просто неймовірна краса", "Чудова", "Фантастична", "Дивна, так красива", "Гаряче", "Це любов, ти найкраща", - відреагували фолловери Ніколь.

Нагадаємо, роман Бреда Пітта і Ніколь Потуральскі був яскравим, але недовгим. За чутками, актор збирався зробити з дівчини нову зірку Голлівуду. Але виявилося, вони були занадто перебільшені.

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