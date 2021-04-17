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Бікіні налазить тепер тільки на щоки: "розповніла" Гросу дала пораду тим, хто худне

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 16:35
Бікіні налазить тепер тільки на щоки: "розповніла" Гросу дала пораду тим, хто худне Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Аліна Гросу на карантині не сумує – вона знімає кумедні ролики для TikTok і знімається в різних програмах, а також не забуває про сольну творчість. Наприклад, незабаром її можна буде побачити у кулінарному шоу МастерШеф. А поки що артистка вирішила трохи розважити своїх підписників і нагадав їм про швидке настання літа, а з ним і одвічної жіночої проблему – як привести себе у форму до пляжного сезону?

У відео, яке вона опублікувала в Instagram, Аліна постала у несподіваному зовнішньому вигляді.

Вона зробила кумедний ролик для TikTok під хіт 90-х у виконанні Андрія Губіна, але трохи модернізувала його, заспівавши про звабливу плитку шоколаду. Аліні довелося вдатися до ефекту в фотоблозі і поправитися на очах. В кінці відео співачка показала, як виглядає насправді – гарний макіяж, виділені гострі вилиці і червоні губи

"Дівчата, ну ви зрозуміли, що залишилося всього лише 45 днів до літа. Коротше, якщо бікіні від купальника налазить тепер тільки на щоки, робимо з нього маску і не паримося. На море не факт, що ми поїдемо, а сльози жінку точно ніколи не прикрасять", - знайшла вагомий аргумент для маленької жіночої слабкості співачка.

Шанувальники артистки оцінили її веселий ролик і почали жартувати в коментарях під постом.

  • Пухляш
  • Булочка
  • Клас, ще і пісня мого дитинства
  • Ви правда в прекрасній формі!
  • Супер

Нагадаємо, що раніше Аліна побалувала кумедним роликом, знятим в парі з коханим – російським актором і режисером Романом Полянським.

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