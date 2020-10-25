20-річна дочка Джуда Лоу захопила бездоганною фігурою в бікіні і прозорій сукні

Айріс Лоу поступово стає однією з головних інстадів на просторах цієї популярної мережі. Дівчина, яка сьогодні, 25-го жовтня, відзначає своє 20-річчя, вже встигла скласти непоганий список вигідних контрактів і попрацювати з кращими майстрами світу моди. Але не менше уваги вона приділяє своєму блогу, куди намагається регулярно викладати нові образи.

Варто відзначити, що старша дочка голлівудського красеня і ловеласа Джуда Лоу – велика любителька провокацій і сміливих образів. Вона не відмовляє собі в пікантиному одязі, намагаючись вигідно підкреслити свої ефектні природні дані. Цього разу дівчина підібрала щось подібне.

Айріс Лоу в новому образі (фото: instagram.com/lirisaw)

Айріс одягла чорне бікіні, а зверху на нього – прозоре плаття з високим вирізом по нозі і абстрактним принтом. Образ доповнили браслети на зап'ястях, масивні кільця і великі сережки. Волосся юна зірка зібрала у високий хвіст, а макіяж зробила чуттєвий і яскравий: з червоними губами і виразними стрілками. У підпису дівчина назвала себе щасливим скорпіоном і нагадала про свій день народження. Фанати у відповідь просто засипали її емодзі і приємними коментарями, відзначаючи рідкісну красу дівчини і вітаючи з ювілеєм.

Нагадаємо, раніше Айріс продемонструвала фото крупним планом. Відверте селфі наробило багато галасу в мережі.